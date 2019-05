Finał Pucharu w cieniu skandalu. Wygrana Lechii w samej końcówce

Zamiast piłkarskiego święta – spory niesmak. Organizatorzy finału Pucharu Polski nie poradzili sobie z wpuszczeniem kilkunastu tysięcy kibiców, którzy długo po rozpoczęciu spotkania czekali pod PGE Narodowym. Na ich szczęście: piłkarze nie dali powodów, by żałować przegapienia tego „widowiska”. Emocjonująca była tylko końcówka, w której triumf nad Jagiellonią (1:0) zapewnił piłkarzom Lechii Gdańsk Artur Sobiech.

Już po raz szósty z rzędu finał Pucharu Polski został rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. Gdy Zbigniew Boniek został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, miał ambitny plan: piłkarskie święto w stolicy kraju, w połowie majówki, ze stałą datą i oprawą na miarę Ligi Mistrzów.



Założenia szlachetne, gorzej z realizacją.



Pomijając żenujący zwykle poziom sportowy (czy kogoś to dziwi?), problemy regularnie zdarzały się też na trybunach. A to szczypiący w oczy dym, a to rzucane na murawę race lub – jak w zeszłym roku – ostrzał z rakietnic, które przywieźli ze sobą kibice Arki Gdynia...



PZPN robił co mógł, by imprezę zabezpieczyć, ale tym razem – wszystko na to wskazuje – przesadzono z nadgorliwością.



Gdy sędzia Bartosz Frankowski gwizdał po raz pierwszy, na trybunach Narodowego w komplecie byli tylko kibice Jagiellonii Białystok. Fani Lechii Gdańsk i tzw. widzowie neutralni, łącznie kilkanaście tysięcy osób, skazanych było na podziwianie biało-czerwonej elewacji obiektu...



Wzialem na mecz 8-letniego chrzesniaka. "Bedzie super", mowilem. Od pol godziny wyglada to tak. Porazka. pic.twitter.com/UD6LgLRZnA — Paweł Grabowski (@pawel_grabowski) May 2, 2019

#wieszwiecej Polub nas

Bezsilność wzbierała, minuty upływały, z trybun słychać było tylko chóralne „wpuście kibiców!” i niecenzuralne przyśpiewki pod adresem organizatorów oraz policji.W odpowiedzi na druzgocącą krytykę, PZPN wydał specjalne oświadczenie, w którym winą za taki stan rzeczy obarczył... sympatyków Lechii Gdańsk. „Większa część kibiców, nie chcąc poddać się kontroli wejścia, polegającej na sprawdzeniu odzieży wierzchniej i bagażu, zaprzestała wchodzenia na obiekt, grupując się przed bramą wejściową. Zebrany tłum dopiero na około godzinę przed rozpoczęciem meczu zaczął napierać na bramę wejściową stadionu (nr 10), podejmując próbę siłowego wtargnięcia na teren obiektu, celem wniesienia środków pirotechnicznych. W wyniku zaistniałej sytuacji interwencję podjęły siły policyjne, które zdecydowały o zamknięciu bramy wejściowej” – czytamy w komunikacie.I dalej: „[Fani] mieli możliwość wejścia na teren PGE Narodowego od godziny 9:30, kiedy to zostały otwarte bramy stadionu dla uczestników imprezy” – przekonują przedstawiciele PZPN. Rzecz w tym, że tak jak do sali kinowej nikt nie wchodzi na siedem godzin przed seansem, tak i na stadionie rzadko kto pojawia się z dużym zapasem.

Kłopot w tym, że pustawe były też sektory neutralne. Czy zwykli kibice, rodziny z dziećmi, też planowali „wejście z bramą”? Do tego PZPN już się nie ustosunkował.

Dobrze, ze kontrola na bramach była tak szczegółowa, bo dzięki temu nikt nie wniósł pirotechniki na stadion pic.twitter.com/gCmhgXAxMH — Paweł Kapusta (@pawel_kapusta) May 2, 2019

Nade wszystko: gdy wszystkim już udało się wejść (dopiero w przerwie spotkania!), okazało się, że nawet najbardziej szczegółowe kontrole nie wystarczyły, by powstrzymać użycie pirotechniki na stadionie. Cały wysiłek organizatorów na nic?

Co do meczu... Piłkarze powinni dziękować kibicom i organizatorom, że wyręczyli ich z roli „głównych bohaterów”.



Choć poziom Ekstraklasy nigdy nie rozpieszczał, finał Pucharu Polski przyniósł spore rozczarowanie nawet tym przyzwyczajonym do codziennej kopaniny. Splątane nogi piłkarzy obu zespołów, nerwowe zagrania, mnóstwo niedokładności, niecelne strzały...



Ciekawie zrobiło się dopiero w samej końcówce. W 85. minucie sektor Lechii oszalał z radości po golu Flavio Paixao. Portugalczyk jednak – co widać było dopiero po interwencji VAR – znajdował się na minimalnym spalonym. Bramkę cofnięto, a niemal 50 tysięcy zgromadzonych na stadionie kibiców szykowało się na dogrywkę...



Wtedy sprytem w polu karnym wykazał się Artur Sobiech. Wprowadzony w drugiej połowie napastnik wykorzystał dośrodkowanie Paixao, wyprzedził obrońców i z najbliższej odległości zaskoczył Kelemena.



To był gol na wagę Pucharu Polski. Szkoda tylko, że ani mecz, ani postawa organizatorów, do rangi finału nie przystawały...