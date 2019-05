Hiszpania: Zablokowano udział partii muzułmańskiej w wyborach

Hiszpańska komisja wyborcza zablokowała start w wyborach samorządowych muzułmańskiej partii – Koalicja dla Melilli (CpM). To największe opozycyjne ugrupowanie regionalnego parlamentu w hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej.

Mimo skorygowania listy kandydatów, komisja wyborcza zablokowała możliwość startu w wyborach, reprezentującej zamieszkałych w Melilli wyznawców islamu – poinformował szef CpM Mustafa Aberchan.



Sędziowie komisji wyborczej odrzucili dwukrotnie listę Koalicji dla Melilli, twierdząc, że jest na niej zbyt mała liczba kobiet, nieproporcjonalna w stosunku do liczby mieszkanek.



Zablokowanie startu w wyborach partii CpM wywołało protesty muzułmanów w zamieszkanej przez 86 tys. osób Melilli, gdzie wyznawcy islamu stanowią już ponad połowę ludności.



Protesty Koalicji dla Melilli i jej sympatyków poparł m.in. imam meczetu w Melilli Mohamed Homari. Podczas jednej z modlitw wezwał on lokalnych muzułmanów do głosowania „na kandydatów dobrych dla wyznawców islamu”.



CpM ma siedmiu przedstawicieli w 25-miejscowym regionalnym parlamencie Melilli. Od blisko dwóch dekad tą hiszpańską enklawą rządzi Partia Ludowa (PP).

źródło: pap

Państwowa komisja wyborcza w Madrycie zablokowała też kandydaturę w wyborach do Parlamentu Europejskiego urodzonego w Algierii filozofa Samiego Naira, który miał wystartować z trzeciej pozycji listy Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE). Sędziowie komisji wskazali, że w zaplanowanych na 26 maja wyborach Nair nie może kandydować, gdyż „jako obywatel Francji” nie złożył w terminie wniosku o ubieganie się o mandat PE na terytorium Hiszpanii.W niedzielę sędziowie państwowej komisji wyborczej Hiszpanii zablokowali też udział w wyborach do PE trzech mieszkających poza granicami tego kraju separatystów z Katalonii: byłego premiera Carlesa Puigdemonta i byłych członków jego rządu Toniego Comina i Clary Ponsati. Hiszpański wymiar sprawiedliwości poszukuje ich w związku z oskarżeniem o udział w rebelii, jak określono zorganizowanie w Katalonii w 2017 r. referendum niepodległościowego. Mieli oni wystartować z listy bloku Razem dla Katalonii.