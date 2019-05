Spotkanie z nią może być niebezpieczne. W maju żmije stają się wyjątkowo aktywne

Sto trzydzieści ataków na ludzi w ostatnich ośmiu latach. Tak wygląda bilans ukąszeń żmii zygzakowatej na Warmii i Mazurach. W maju te gady stają się wyjątkowo aktywne, dlatego straż miejska i biolodzy apelują o ostrożność.

Żmija zygzakowata – jedyny jadowity gad żyjący naturalnie w Polsce. Spotkanie z nią może być niebezpieczne, chyba że zachowamy odpowiednie środki ostrożności.



Po pierwsze – spokój. Ponadto nie wolno zbliżać się do zwierzęcia, żeby go nie sprowokować. Żmija bowiem nie atakuje pierwsza. W dziewięćdziesięciu procentach ukąszenia to efekt brawury i braku ostrożności człowieka.



Należy pamiętać o tym, że one boją się ludzi bardziej niż my ich, i dlatego najprawdopodobniej zaczną uciekać. Jeśli jednak zostaną sprowokowane albo poczują się zagrożone, wtedy możemy spodziewać się ataku.

źródło: TVP Info

Spokój należy zachować nawet wtedy, gdy dojdzie do ukąszenia. Od razu trzeba udać się do lekarza.