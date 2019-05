Demonstranci w szpitalu. Demolowali chirurgię czy uciekali przed gazem?

Francuski rząd oskarża uczestników pierwszomajowej demonstracji o próbę szturmu szpitala akademickiego w XIII dzielnicy Paryża. Doszło do tego wieczorem, kiedy manifestacja dotarła na pobliski Place d'Italie. Manifestanci z ruchu tak zwanych żółtych kamizelek twierdzą, że próbowali schronić się przed gazem łzawiącym.

Około stu osób próbowało wedrzeć się do budynku szpitala w chwili, gdy minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner odwiedzał w nim rannych policjantów. Nad ranem premier Francji Edouard Philippe skrytykował incydent.



– Próbować wedrzeć się do szpitala, do sal reanimacyjnych, sal opatrunkowych to idiotyzm, skandal. Próbować zakłócić publiczną służbę szpitalną w taki sposób to rzecz całkowicie nieodpowiedzialna – powiedział.



Zdaniem dyrektor placówki, intruzi zachowywali się agresywnie; część z nich była zamaskowana. Dyżurujący na miejscu lekarze mówią, że zdewastowano sprzęt komputerowy na oddziale chirurgii ogólnej. Manifestanci z ruchu tak zwanych żółtych kamizelek odpierają zarzuty, twierdząc, że w budynku szpitala próbowali się schronić przed gazem łzawiącym.

źródło: IAR

Minister zdrowia Agnes Buzyn na antenie stacji Europe 1 wezwała obywateli do „opamiętania”. – Myślę, że wszyscy Francuzi, tak jak ja, są zszokowani. Tego nie da się nawet zakwalifikować. Powinniśmy zdać sobie sprawę z poziomu przemocy i łajdactw, które obserwujemy obecnie na ulicach naszych miast. Sięgamy szczytów barbarzyństwa – powiedziała.Ponad 300 tysięcy osób, według związków zawodowych, a 160 tysięcy według policji, uczestniczyło w całej Francji w pierwszomajowych manifestacjach. 191 osób przebywa w paryskich aresztach. Łącznie trafiło do nich 315 osób, w tym 12 niepełnoletnich. Tylko w trakcie szturmu szpitala aresztowanych zostało 30 osób.Żółte kamizelki protestują od listopada. Pierwotnie demonstranci domagali się rezygnacji z podniesienia podatków na paliwo. Później do postulatów ekonomicznych doszły socjalne i polityczne. Z czasem do protestów dołączyła radykalna lewica i anarchiści tak zwanego Czarnego Bloku.