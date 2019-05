Marsz Żywych idzie między byłymi niemieckimi obozami w Oświęcimiu

W Dniu Pamięci o Ofiarach Zagłady Żydzi z całego świata oraz Polacy po raz 28. idą w Marszu Żywych w Oświęcimiu. W marszu bierze udział około 10 tys. osób. Uczestnicy jak co roku przechodzą trasą między dwoma dawnymi niemieckimi nazistowskimi obozami w Oświęcimiu.

Trzykilometrową „drogę śmierci” między byłymi obozami Auschwitz i Birkenau co roku ramię w ramię przechodzą młodzi Żydzi z całego świata i Polacy. Sygnałem do rozpoczęcia marszu spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” jest dźwięk szofaru – baraniego rogu, w żydowskiej tradycji nawołującego do pokuty. Główne uroczystości odbędą się przy ruinach dawnych krematoriów, gdzie stoi pomnik ofiar Holokaustu.



28. marsz żywych zorganizowano w 75. rocznicę masowych deportacji węgierskich Żydów do Auschwitz. Stanowili oni najliczniejszą grupę ofiar obozu. Do momentu wyzwolenia niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ponad milion osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku.

#wieszwiecej Polub nas