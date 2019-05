Nowoczesna chce więzienia za zniszczenie flagi UE

Ochronę symboli Unii Europejskiej, w tym flagi UE, zakłada projekt ustawy, który w czwartek w Sejmie złożyła Nowoczesna. Projekt wprowadza ochronę prawną flagi UE na równi z flagą Polski; jej znieważanie lub niszczenie ma być zagrożone karą grzywny albo więzienia.

W projekcie zapisano, że „otaczanie symbolu Unii Europejskiej szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela i obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, ich instytucji oraz organizacji”. Projekt wskazuje, że flagę UE umieszcza się m.in. przy Sejmie, Senacie, siedzibie prezydenta Polski czy szefa rządu. W sposób zapewniający jej należną cześć i szacunek ma ona zajmować drugie miejsce w stosunku do flagi państwowej, tj. po lewej stronie.



Projekt ustawy wprowadza także ochronę prawną symboli Unii Europejskiej zakładając zmianę przepisów w Kodeksie wykroczeń. Zgodnie z propozycją Nowoczesnej karze aresztu albo grzywny mają podlegać osoby, które naruszą przepisy o poszanowaniu i ochronie symboli UE – na takiej samej zasadzie jak te osoby, które naruszą przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej. Zmiany mają objąć również przepisy w Kodeksie karnym; Nowoczesna proponuje, by karze grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności podlegały osoby, które na terytorium Polski publicznie znieważą, zniszczą, uszkodzą lub usuną flagę Unii Europejskiej.



W uzasadnieniu projektu ustawy posłowie wnioskodawcy podali, że jego celem jest uregulowanie statusu flagi Unii Europejskiej, określenie zasad jej umieszczania w budynkach publicznych oraz wprowadzenie ochrony prawnej tej flagi w postaci penalizacji jej publicznego znieważania, niszczenia, uszkadzania lub usuwania.



Flaga Unii Europejskiej – jak stwierdza w projekcie Nowoczesna – to krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, które „reprezentują unię narodów Europy”. „Liczba gwiazd jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje doskonałość i jedność” – podali posłowie.



Projekt Nowoczesnej skomentowała dziennikarka TVP w Brukseli Dominika Ćosić. „ Zabawne, bo przecież traktat lizboński nie zakłada wprowadzenia flagi i hymnu jako oficjalnych symboli UE. Oczywiście niebieska flaga z 12 gwiazdami jest uważana za flagę unijną, podobnie jak Oda do radości za hymn, ale oficjalnie nie są flagą j hymnem bo UE nie jest państwem” – napisała.

Zabawne bo przecież traktat lizboński nie zakłada wprowadzenia flagi i hymnu jako oficjalnych symboli UE. Oczywiście niebieska flaga z 12 gwiazdami jest uważana za flagę unijną, podobnie jak Oda do radości za hymn, ale oficjalnie nie są flagą j hymnem bo UE nie jest państwem. — Dominika Cosic (@dominikacosic) 2 maja 2019

#wieszwiecej Polub nas