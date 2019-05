Koniec z wielkimi pieniędzmi w PSG? Katarczycy myślą nad wycofaniem się z francuskiego klubu

Katarczycy, którzy od 2011 roku inwestują w Paris Saint-Germain, rozważają wycofanie się z finansowania francuskiego klubu. Mają być niezadowoleni nie tylko z wyników sportowych, ale też niesprawiedliwego traktowania.

Od czasu, gdy katarscy szejkowie zostali właścicielami PSG, paryski klub sześciokrotnie zdobywał mistrzostwo Francji, cztery razy sięgał po krajowy puchar i pięć razy wygrywał Puchar Ligi. Dołożył do tego pięć triumfów w Superpucharze Francji. To jednak nie zadowala Katarczyków, gdyż liczyli oni na sukcesy w Lidze Mistrzów. Tam paryżanie nie radzili sobie tak dobrze, dochodząc najdalej do ćwierćfinału rozgrywek.



Właściciele francuskiego zespołu narzekają przede wszystkim na – ich zdaniem – niesprawiedliwe traktowanie. Zainwestowali oni w zakontraktowanie takich gwiazd jak David Beckham, Zlatan Ibrahimowić czy Neymar, ale każda kolejna porażka w nimi w składzie negatywnie odbijała się na wizerunku Katarczyków. Szejkowie narzekają również na krytykę ze strony prezesów innych klubów, m.in. Olympique Lyon.



Kolejną kwestią są bardzo wysokie podatki, które muszą płacić właściciele PSG. Od 2011 roku Katarczycy zapłacili z tego tytułu ponad miliard euro. To więcej niż wszystkie hiszpańskie, niemieckie i włoskie kluby z najwyższych klas rozgrywkowych razem wzięte.



Szejkowie nie chcą jednak rezygnować z inwestowania w piłkę nożną. Media donoszą, że rozważają oni przejęcie włoskiej AS Romy, ale może też chodzić o klub z angielskiej Championship.

