USA chwalą Polskę za strategię energetyczną i zapowiadają zwiększenie dostaw LNG

Stany Zjednoczone zapowiadają dalsze zwiększenie dostaw gazu skroplonego do Europy, krytykują Rosję i Nord Stream 2, chwalą Polskę za energetyczną strategię. W Brukseli mówił o tym sekretarz do spraw energii USA Rick Perry podczas pierwszego, unijno-amerykańskiego forum energetycznego. Uczestniczą w nim przedstawiciele polityki i biznesu z obu stron Atlantyku, Polskę reprezentuje m.in. pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski.

Amerykański sekretarz do spraw energii powiedział, że import LNG z USA wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo energetyczne Europy. Dodał, że Stany Zjednoczone zapewnią zróżnicowanie dostaw energii i pozwolą unijnym krajom uniezależnić się od zakupu gazu z Rosji, która – jak dodał – wykorzystuje energię w grach politycznych przeciwko innym krajom.



– Jesteśmy solidnym dostawcą. Uważamy, że zakup gazu z USA to bardzo atrakcyjny wybór, na pewno dla naszych przyjaciół w Europie – powiedział Rick Perry.



Skrytykował Nord Stream 2. – Ten projekt wleje rosyjski gaz w samo serce Zachodniej Europy, wzmacniając Rosję, powodując że unijne kraje nadal będą zależne od jej dobrej woli – dodał. Pochwalił też państwa, które starają się uniezależnić od dostaw rosyjskiego gazu i wymienił między innymi Polskę.



– Dobra decyzja Polski, która rozbudowuje terminal LNG, redukując swoją zależność od dostaw gazu z Rosji, zwiększając import z innych krajów, w tym z USA – powiedział amerykański sekretarz energii.



Chodzi o rozbudowę gazoportu w Świnoujściu, która współfinansowana będzie z unijnego budżetu. Na ten cel zostanie przekazanych prawie 128 mln euro.

źródło: IAR

Na przykład Polski wskazywała też Komisja Europejska, informując o pierwszym unijno-amerykańskim forum energetycznym i podkreślając, że Unia wspiera rozwój infrastruktury do odbioru skroplonego gazu. W nawiązaniu do importu amerykańskiego gazu poinformowała, że wzrósł on znacznie od ubiegłego roku o 272 proc. W marcu tego roku odnotowano najwyższy wolumen w historii.