Dzień Flagi RP. Prezydent Duda wręczył nominacje generalskie

Prezydent Andrzej Duda podczas czwartkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczył cztery nominacje na pierwszy stopień generalski w wojsku.

Stopień generała brygady otrzymali: dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej płk Adam Marczak, dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk pil. Ireneusz Nowak, szef sztabu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Zbigniew Powęska oraz dowódca 1. Brygady Pancernej płk Jan Wojno.



W uroczystości wzięli również udział m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, szef MON Mariusz Błaszczak i szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak.



Prezydent powiedział, że odebranie nominacji generalskich to przede wszystkim zobowiązanie. – Ogromnie na panów liczymy w czasie, który, jak powiedziałem, jest czasem trudnym, bo to czas modernizacji polskiej armii – oświadczył Duda.



– Chciałbym, żeby ta armia była taka, że nikomu nie będzie się opłacało nigdy podnieść ręki na Polskę – podkreślił prezydent.



Jak zaznaczył, dziś jesteśmy na drodze ku modernizacji armii. – Ta droga przed nami jest jeszcze daleka do tego, żeby ta armia właśnie taka była – to ogromna odpowiedzialność z jednej strony, to wymaga wielkiej wiedzy, rozeznania i mądrości, a z trzeciej strony wymaga rzecz jasna ogromnych nakładów – dodał. Poprzednio nominacje generalskie zostały wręczone w marcu br.

