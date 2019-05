Manipulacja wiceprezesa PSL. „Czy śpicie spokojnie?”

„Kolejny raz kieruję pytanie do Jarosława Kaczyńskiego, Joachima Brudzińskiego i Macieja Wąsika! Czy śpicie spokojnie?” – napisał wiceprezes PSL, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Polityk zamieścił też zdjęcie, na którym widać marsz środowisk narodowych oraz dwóch mężczyzn, wykonujących hitlerowskie gesty. Struzik nie napisał jednak, że zdjęcie zrobiono w 2015 r. za rządów PO-PSL.

W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Suwerenności organizowany przez środowiska narodowe. Władze Warszawy i niektórzy politycy chcieli sądowego zakazu organizacji takiego zgromadzenia twierdząc, że w jego trakcie pojawiać się mogą hasła rasistowskie, faszystowskie czy ksenofobiczne.



Marszałek województwa mazowieckiego i jednocześnie wiceprezes PSL zamieścił na Twitterze zdjęcie – przedstawiające demonstracje środowisk narodowych z 26 września 2015 r., o czym Struzik nie napisał – na którym widać dwóch hajlujących mężczyzn.



„Kolejny raz kieruję pytanie do Jarosława Kaczyńskiego, Joachima Brudzińskiego i Macieja Wąsika! Czy śpicie spokojnie?” – napisał polityk.

W sukurs Struzikowi przyszedł wiceszef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. W odpowiedzi do wpisu jednego z dziennikarzy zamieścił to samo zdjęcie, co Struzik. Również nie wspomniał, że zostało zrobione przed czterema laty.