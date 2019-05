Uroczyste podniesienie flagi z udziałem premiera. „Jest ona przeszłością, teraźniejszością i przyszłością”

Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Szczecinie uroczyście podniósł flagę Polski. Towarzyszył mu minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. – Polskość wyznaczana przez biało-czerwoną flagę to jest wybór, to jest stan ducha, polskość oznacza solidarność, wolność oraz wielkość – mówił szef rządu.

Szef polskiego rządu wziął udział w uroczystym podniesieniu flagi państwowej na budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. – Barwy biało-czerwone, nasza flaga to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z harcerzami, kombatantami i działaczami opozycji antykomunistycznej w Szczecinie.



Przypomniał, że pierwotnie barwą polskiego wojska był karmazyn, uważany za najszlachetniejszą z barw. – Jesteśmy takim najdzielniejszym, najszlachetniejszym narodem – stwierdził premier.



– Dzisiaj lata walki, trudne lata możemy zamienić na ciężką pracę dla Rzeczypospolitej, bo polskość wyznaczana przez biało-czerwoną flagę to jest wybór, to jest stan ducha, polskość oznacza solidarność, polskość oznacza wolność, polskość oznacza wielkość i taka jest też nasza droga, taka jest droga, którą idziemy waszym śladem, drodzy czcigodni weterani, kombatanci, i taka jest droga, którą - głęboko w to wierzę - będą szły pokolenia, które są tutaj wśród nas, pokolenia harcerzy i całej polskiej młodzieży – powiedział Morawiecki.



Szef rządu podkreślił, że Polskę budują nie tylko podobieństwa, ale też różnice. – Najważniejsze jest to, żebyśmy niezależnie od tego, jak się różnimy, żebyśmy mieli Polskę w sercu. Ją kochali, bo ona jest naszą przyszłością – zaznaczył premier.

#wieszwiecej Polub nas

Szef MSWiA Joachim Brudziński wskazywał, że polskość zaczęła się „w momencie przyjęcia chrztu i bezpośredniego podporządkowania struktury kościelnej Stolicy Apostolskiej, z pominięciem naszych zachodnich, niemieckich sąsiadów”. – Tu wtedy rozpoczęła się ta misja, która doprowadziła nas do teraźniejszości, do obecności Polski na terenach Pomorza Zachodniego – mówił.Jak dodał, ta teraźniejszość została „okupiona krwią naszych bohaterów”. – Ale tej przeszłości zawsze towarzyszyły również barwy narodowe. Towarzyszyły one tym, którzy z nieludzkiej ziemi, z Syberii, przyjeżdżali tutaj po 1945 r. – wskazał szef MSWiA.– Ta biało-czerwona, której święto tutaj obchodzimy, była w sercach tych, którzy walczyli pod Tobrukiem, na Monte Cassino, ale towarzyszyła również tym prostym żołnierzom, którzy nie zdążyli do armii gen. Andersa i przyszli tutaj z Pierwszą Armią Wojska Polskiego – mówił.

Dzień Flagi



Dzień Flagi to jedno z najmłodszych świąt państwowych. Zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.



Wybór dnia nie był przypadkowy i ma uzasadnienie historyczne. 2 maja, w 1945 roku, polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie Zwycięstwa (Siegessäule) w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie.