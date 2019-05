Rewelacyjne wyniki oglądalności programu „Strefa starcia”

Pierwsze dwadzieścia jeden wydań programu Michała Adamczyka „Strefa starcia” oglądało średnio 523 tys. widzów. Do tej pory najwięcej widzów zgromadziło wydanie audycji z 7 kwietnia br. - śledziło je 773 tys. osób.

Program „Strefa starcia” emitowany jest w TVP Info w niedziele o godz. 21.50, począwszy od 18 listopada 2018 roku. Jego średnia oglądalność do 15 kwietnia 2019 roku wyniosła 523 tys. osób, co przełożyło się na 4,18 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 0,97 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 1,48 proc. w grupie 16-59 - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, udostępnionych portalowi Wirtualnemedia.pl przez Mediacom.



Do tej pory najwięcej widzów zgromadziło wydanie audycji z 7 kwietnia br. - śledziło je 773 tys. osób. Pokazywany w analogicznym okresie rok wcześniej w TVP Info prowadzony również przez Michała Adamczyka program „Bez retuszu” oglądało 473 tys. widzów, co przełożyło się na odpowiednio 3,68 proc., 0,87 proc. i 1,53 proc. udziału. Oznacza to, że „Strefa starcia” zyskała 50 tys. oglądających.



„Strefa starcia” to program z gatunku infotainment. Bohaterem każdego odcinka jest znana postać ze świata publicznego, o której było głośno w ostatnim tygodniu. Audycja składa się z trzech części zatytułowanych odpowiednio: „podsumowanie tygodnia”, „jeden na jeden” oraz „wszyscy na jednego”.

