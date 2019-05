Litwa: Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja z udziałem prezes TK

„Konstytucja 3 Maja 1971: znaczenie i lekcje dla Europy” – pod takim tytułem w Wilnie odbywa się dyskusja, która inauguruje kilkudniowe okolicznościowe obchody na Litwie. Udział w spotkaniu bierze prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. – Trójpodział władzy, który został stworzony przez konstytucję trzeciomajową funkcjonuje do dziś i stanowi podstawę funkcjonowania demokratycznego państwa prawa – mówiła Przyłębska.

Słowa powitalne do uczestników spotkania odbywającego się w urzędzie prezydenta Litwy wygłaszają szefowa państwa Dalia Grybauskaite, prezes Sądu Konstytucyjnego Dainius Żalimas, a także prezes Przyłębska.



Prezes polskiego TK mówiła, że „idea konstytucji była czymś tak ważnym, iż dla naszych narodów stanowiła pewien element kontynuacji naszej suwerenności”.



– Bo jeśli nawet nie funkcjonowaliśmy w naszej państwowości, to przez idee konstytucyjne, które wspólnie wypracowaliśmy, funkcjonowaliśmy w idei państwa demokratycznego, które szanuje obywateli, wyznanie, wspiera wzajemnie swoje interesy nawet, jeśli kulturowo te państwa mają pewne różnice. Ale różnice te są do przezwyciężenia – stwierdziła Przyłębska.



O znaczeniu pierwszej pisanej konstytucji w Europie dyskutują m.in. szef litewskiej dyplomacji Linas Linkeviczius, przewodniczący sejmowego komitetu do spraw europejskich, wiceprzewodniczący Sejmu Gediminas Kirkilas i sędzia Trybunału Stanu RP Czesław Kłak.



Z kolei 3 maja w litewskim parlamencie odbędzie się seminarium akademickie z udziałem polityków, politologów i dziennikarzy, a w wileńskiej sali koncertowe znajdującej się w dawnym kościele św. Katarzyny – spotkanie z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych i działaczy społecznych, którzy będą rozmawiali o jedności historycznej.



Natomiast w sobotę w ramach obchodów zorganizowane zostaną wycieczki piesze i rowerowe po Wilnie i Wileńszczyźnie poświęcone wspólnemu dziedzictwu różnych narodów zamieszkałych od wieków na tych ziemiach.



Na Litwie dzień Konstytucji 3 Maja jest zaliczany do dni upamiętnianych, ale nie jest to dzień wolny od pracy. Nie ma tu na razie żadnych tradycji w związku z tą datą. Chociaż od kilku lat są organizowane okolicznościowe obchody, część społeczeństwa nadal uważa, że Konstytucja 3 Maja zapoczątkowała utratę niezależności Litwy.

– Organizowane w tym roku obchody w urzędzie prezydenta, Sejmie, a przede wszystkim obchody z udziałem społeczeństwa świadczą o tym, że dotychczasowa nacjonalistyczna retoryka już nie jest dominująca, że Litwa odnajduje swe europejskie dziedzictwo i swe miejsce w Europie – wskazuje Pukszto.