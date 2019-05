Błaszczak: Wszystko wskazuje na to, że w tym roku negocjacje z USA zakończymy sukcesem

– Wszystko wskazuje na to, że w tym roku negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi zakończymy sukcesem; dojdzie do wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce – oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak.

– To będzie sukces dla Polski, dlatego że dojdzie do wzmocnienia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. To będzie sukces Stanów Zjednoczonych – powiedział w radiowej Jedynce szef MON Mariusz Błaszczak, odnosząc się do kwestii zwiększenia obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce.



Stwierdził, że z jego punktu widzenia, jako szefa MON, „najważniejsze jest to, żeby Wojsko Polski było liczniejsze, było wyposażone w nowoczesny sprzęt i żeby było silniej osadzone w relacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego, szczególnie w relacjach z USA”.



Szef MON zaznaczył, że negocjacje ws. zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polskie trwają, a niedługo dojdzie do jego kolejnej wizyty w USA. – Jesteśmy na dobrej drodze, aby w tym roku osiągnąć sukces – podkreślił minister.



Polska zabiega o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej, polegającej od kilku lat na rotacji bez przerw między kolejnymi zmianami. Pod koniec września ub.r. w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję na wspólną budowę bazy, która mogłaby nosić nazwę „Fort Trump”.

Po aneksji przez Rosję Krymu w 2014 r. Stany Zjednoczone wystąpiły z inicjatywą zwiększenia obecności w Europie, intensyfikując ćwiczenia w krajach sojuszniczych i rozmieszczając wojska także w tych regionach, gdzie wcześniej nie stacjonowały. W ramach operacji Atlantic Resolve amerykańska pancerna brygadowa grupa stacjonuje w jednostkach w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu, zmieniając się co dziewięć miesięcy.Amerykanie są także państwem ramowym - dowodzą i kontrybuują większość sił - wielonarodowej batalionowej grupy bojowej NATO w Orzyszu, jednej z czterech rozmieszczonych przez Sojusz jako siły wysuniętej wzmocnionej obecności (eFP) w Polsce i krajach bałtyckich. Polska wydzieliła siły do batalionu na Łotwie do wzmacniających południową część wschodniej flanki sił dopasowanej wysuniętej obecności (tFP) w Rumunii.

„Dziś rola Polski jest rolą podmiotową”



Szef MON odniósł się także do szczytu Together for Europe - High Level Summit, który z inicjatywy premiera Matusza Morawieckiego odbył się w środę w Warszawie. Na spotkaniu obecni byli szefowie rządów krajów oraz przedstawiciele państw, które od 2004 r. weszły do UE. W trakcie szczytu uczestnicy podpisali „Deklarację warszawską dotyczącą ponownego zjednoczenia Europy - nasza Unia, nasza przyszłość”.



– Z wczorajszego wydarzenia dla mnie najistotniejsze jest to, że mamy dowód silnej pozycji Polski w ramach UE, rosnącej pozycji Polski w ramach UE – podkreślił Błaszczak. Zwracał przy tym uwagę, że zdaniem opozycji Polska jest rzekomo izolowana w Europie.



– Przecież wczoraj w Warszawie byli premierzy państw nadbałtyckich, Rumunii, Bułgarii, Grupy Wyszehradzkiej, ale także Bałkanów Zachodnich – wskazywał.



Odnosząc się do podpisanej w środę deklaracji warszawskiej, stwierdził, że stanowi ona o „wspólnej deklaracji programowej, dotyczy przyszłości UE, tego, co razem możemy osiągnąć w ramach UE”.



– Za czasów poprzednich rządów, PO-PSL, rola Polski polegała na potakiwaniu. Dziś rola Polski jest rolą podmiotową, jest rolą, która wskazuje na to, że w ramach UE możemy bardzo wiele osiągnąć dla Polski i dla państw naszej części Europy – mówił szef MON.



Dodał, że opozycja straszy opinię publiczną polexitem, „tymczasem przewodniczący Komisji Europejskiej powiedział wprost, że jest to teza wydumana, wymyślona, zupełnie nieprawdziwa”.



– Ja pójdę dalej, powiem w ten sposób, że (lider PO Grzegorz) Schetyna i cała Koalicja Europejska nie ma pomysłu programowego, w związku z tym tylko atakuje, tylko wymyśla jakieś nieprawdziwe historie, żeby przykryć swoją niekompetencję i brak pomysłu na program – powiedział Błaszczak.



Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w rozmowie dla poniedziałkowej „Rzeczpospolitej” ocenił, że nie będzie polexitu. „Nie” - odpowiedział pytany, czy istnieje możliwość opuszczenia UE przez Polskę, jeśli PiS wygra w październiku wybory do Sejmu. „Polska jest z nami, bo podzielamy wspólne wartości” - zaznaczył.