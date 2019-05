„Powinna być zawsze czysta, nigdy postrzępiona”. Dzień Flagi RP

– Na górze kolor biały, na dole czerwony. Flaga powinna być zawsze czysta, nie powinna być postrzępiona, nie powinna dotykać podłożem ziemi, ani wpadać do kałuży. Możemy powiesić flagę na maszcie, ale ten maszt musi stać przed domem – mówi portalowi tvp.info dyrektor Biura Programu „Niepodległa” Jan Edmund Kowalski i zachęca do wywieszenia biało-czerwonej flagi z okazji jej święta.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku mija 15. rocznica ustanowienia tego święta. W rozmowie z portalem tvp.info dyrektor Biura Programu „Niepodległa” mówi o tym, czym dla Polaków jest biało-czerwona flaga, jakie są zasady jej wywieszania oraz co zrobić ze zniszczoną flagą.



Pytany o znaczenie polskiej flagi dla Polaków Jan Edmund Kowalski stwierdza, że „biało-czerwona flaga i hymn państwowy to są symbole, które nas identyfikują”.



– Żyjemy w czasach nieustannego przemieszczania się po Europie i po świecie. Gdziekolwiek jesteśmy, możemy się dzięki tym symbolom identyfikować, czy to z różnymi społecznościami czy Polonią. Pokazywać naszą tożsamość. Z kolei będąc w kraju pokazywać, że jesteśmy dumni z tych symboli, które są najważniejszymi dla nas, które warto pokazywać – mówi.



Kowalski zaznacza, że polską flagę można wywieszać zawsze i zachęca, by robić to szczególnie podczas świąt narodowych.



Informując o zasadach wywieszania flagi państwowej Kowalski zaznacza, że „musimy pamiętać, że flaga jest biało-czerwona”. – Na górze kolor biały, na dole czerwony. Flaga powinna być zawsze czysta, nie powinna być postrzępiona, nie powinna dotykać podłożem ziemi, ani wpadać do kałuży. Możemy powiesić flagę na maszcie, ale ten maszt musi stać przed domem. Nie może stać na budynku. Flaga musi być wciągnięta na maszt – informuje.



Pytany o to, co zrobić ze zniszczoną flagą mówi, że taką należy rozciąć. – Oddzielić kolor biały od czerwonego. Wtedy to już nie jest flaga. Najlepiej te pozostałości spalić. Nie możemy dopuścić, by biało-czerwona flaga znalazła się na śmietniku – zaznacza.



Dyrektor Biura Programu „Niepodległa” mówi też, co może znaleźć się na polskiej fladze. – Jeżeli na biało-czerwonej fladze umieszczony jest orzeł, to tylko może znajdować się na części białej flagi. Ale wtedy jest to już bandera, i taka bandera może być tylko używana podczas delegacji narodowych przez prezydenta kraju, czy też na statkach morskich. Może także znajdować się na lotniskach i samolotach, które stacjonują na lotniskach, zarówno cywilnych i wojskowych – mówi i dodaje, że „nic więcej na fladze nie może się znaleźć”.



– „Niepodległa” prowadzi akcję społeczno-informacyjną, zachęcającą do wywieszania flagi. Akcję prowadzimy w social mediach. Zachęcamy by ludzie zrobili sobie zdjęcia z flagą. Przygotowany też został spot informacyjny – dodaje Kowalski.

Nieważne, czy z materiału, czy z papieru. Duża czy mała. Ale Twoja. Wywieś flagę na majówkę! #mojaflaga ����#niepodległa zaprasza do akcji #mojaflaga. Wystarczy wywiesić flagę, zrobić zdjęcie i podzielić się nim z bliskimi, używając hasztagów #mojaflaga i #niepodległa pic.twitter.com/GNv7H59TOU — Niepodległa (@niepodlegla) 24 kwietnia 2019

