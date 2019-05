Siekiera, piła i zwłoki wywiezione do lasu. „Po odcięciu stóp wiedział, że to za dużo”

– Chciał rozczłonkować ciało i porozrzucać po lesie. Nie dał rady. Po odcięciu stóp zdał sobie sprawę, że to za dużo jak na niego – mówi „Super Expressowi” anonimowy policjant, znający szczegóły drastycznego mordu w Wierzchowiskach.

W ubiegłym tygodniu przypadkowy przechodzień natrafił na przykryte kocem zwłoki na skraju lasu w miejscowości Wierzchowiska, nieopodal Janowa Lubelskiego. Okazało się, że to 36-letni mieszkaniec Wierzchowisk Daniel S., któremu odcięto stopy.



W sprawie zatrzymano dwie osoby, Krzysztofa Ł. i Justynę K. Jak donosi „SE” zatrzymani i oskarżeni o zabójstwo i zbezczeszczenie zwłok są parą i bardzo dobrze znali swoją ofiarę. Tamtego dnia bawili się razem w domu ofiary.



Wtedy doszło do zbrodni. 36-latek zginął wskutek od ciosów w głowę i szyję. „Krzysztof Ł. chciał pozbyć się ciała. Wspólnie z partnerką załadowali zawinięte w chodnik zwłoki na małą przyczepkę i wywieźli ciągnikiem do lasu. 52-latek miał ze sobą siekierkę i piłę spalinową” – donosi gazeta.



Cytuje też anonimowego policjanta, który zna kulisy sprawy. – Najpewniej chciał rozczłonkować ciało i porozrzucać po lesie. Nie dał rady. Po odcięciu stóp zdał sobie sprawę, że to za dużo jak na niego – mówi funkcjonariusz.

źródło: „Super Express”, portal tvp.info

Śledztwo w sprawie zabójstwa w Wierzchowiskach prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Oboje oskarżeni zostali skierowani na trzy miesiące do aresztu. Grozi im dożywocie.