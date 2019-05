Tysiące Żydów przejdzie w Marszu Żywych z Auschwitz do Birkenau

Około 10 tys. Żydów z całego świata wspólnie z polską młodzieżą weźmie dziś udział w Marszu Żywych, który po południu przejdzie z byłego niemieckiego obozu Auschwitz I pod Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu w byłym Auschwitz II-Birkenau. Oddadzą wspólnie hołd ofiarom Holokaustu.

Wśród uczestników marszu będą także ocaleni z Zagłady.



Trzykilometrową „drogę śmierci” między byłymi obozami Auschwitz i Birkenau co roku ramię w ramię przechodzą młodzi Żydzi z całego świata i Polacy. Sygnałem do rozpoczęcia marszu spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” jest dźwięk szofaru – baraniego rogu, w żydowskiej tradycji nawołującego do pokuty. Główne uroczystości odbędą się przy ruinach dawnych krematoriów, gdzie stoi pomnik ofiar Holokaustu.



Marsze Żywych organizowane są od 1988 r. Przypadają tradycyjnie w Dniu Pamięci o Zagładzie (Jom HaSzoa), którego data związana jest z powstaniem w getcie warszawskim.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR

Niemcy zgładzili w Auschwitz ponad 1,1 mln osób, z czego ok. 1 mln było Żydami. Polski Żyd Dawid Wongczewski, deportowany 20 czerwca 1940 r., był pierwszą śmiertelną ofiarą obozu. Masowe transporty skazanych na zagładę w Auschwitz rozpoczęły się w 1942 r., ale dokładna data ich początku nie jest znana. Najliczniejszą grupę deportowanych Żydów stanowili obywatele Węgier - ok. 430 tys., a także II Rzeczypospolitej - ok. 300 tys.W br. przypada 75. rocznica deportacji do Auschwitz Żydów z Węgier, a także likwidacji getta Litzmannstadt, z którego większość więźniów została zgładzona w Birkenau.