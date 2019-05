„Jesteśmy różni - łączy nas Polska”. Biało-czerwony korowód przejdzie ulicami Warszawy

Ulicami Warszawy przejdzie Biało-czerwony korowód. Wydarzenie wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości i odbędzie się w Dzień Flagi. Hasłem przewodnim korowodu jest: „Jesteśmy różni - łączy nas Polska”.

Wydarzenie rozpocznie się o 17.00 na Placu Teatralnym, a uczestnicy korowodu przejdą między innymi przez Krakowskie Przedmieście.



W dobie ostrych sporów politycznych i kampanii wyborczych - mówił pomysłodawca wydarzenia, Andrzej Paulukiewicz - potrzeba wydarzenia, które „będzie łączyć Polaków, łączyć pod biało-czerwonym sztandarem”, niezależnie od przynależności politycznej i wyznawanych idei.



Jeden z pomysłodawców i organizatorów korowodu, muzyk i dziennikarz Jan Pospieszalski, wyjaśnia, że podczas przemarszu będzie można zobaczyć ponad 80 zespołów i grup z całej Polski, prezentujących kulturę swoich regionów. Ludowi artyści zaprezentują śpiewy, tańce i ludowe zwyczaje i stroje, będzie to wyjątkowy pokaz tego, jak w różnych miejscach pielęgnowana jest kultura tradycyjna – powiedział Jan Pospieszalski.

źródło: IAR

Jednym ze współorganizatorów Biało–czerwonego korowodu jest Instytut Muzyki i Tańca. Jego wicedyrektorka Aleksandra Dziurosz wyjaśnia, że Instytut wsparł to wydarzenie, ponieważ niezwykle istotne jest promowanie i prezentowanie polskich tradycji. – To jest dla nas baza do tego, abyśmy funkcjonowali w kulturze i w świecie sztuki, a żeby mieć tradycje, trzeba je odkrywać i kultywować – tłumaczy wicedyrektor Instytutu.Podczas Biało-czerwonego korowodu oprócz ludowych zespołów muzycznych i tanecznych będzie prezentowana sztuka ludowa, nie zabraknie także rekonstruktorów, pokazujących polskie historyczne formacje wojskowe.