„Wars i Sawa” – Multimedialny Park Fontann rozpoczyna sezon

Specjalny spektakl zatytułowany „Wars i Sawa” zainaugurował laserowe pokazy w Multimedialnym Parku Fontann w Warszawie. To opowieść o tym, jak powstała stolica. Pokazy będą wyświetlane jeszcze przez kolejne trzy dni, do soboty.

Multimedialny Park Fontann to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce. 30-minutowe pokazy multimedialne „woda-światło-dźwięk” z wykorzystaniem reflektorów LED i laserów przyciągają tłumy widzów.



Od chwili jego otwarcia w 2011 roku miejsce to stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji stolicy, zarówno dla jej mieszkańców, jak i turystów.



Pierwszy tegoroczny spektakl „Warsz i Sawa” powraca do najdawniejszej historii naszego miasta i odwiecznego pytania: Czy mimo trudności prawdziwa miłość zwycięży? Do spektaklu została specjalnie skomponowana muzyka z utworem finałowym „Pieśń Syreny”.



– Nawiązujemy, jak zawsze, do znanych, lub mniej znanych legend. W tym roku jest to spotkanie z Warsem i Sawą i bardzo piękny spektakl w wykonaniu wody, laserów, świateł i wspaniałej muzyki – powiedział w środę dyrektor Stołecznej Estrady, która jest organizatorem wydarzenia, Andrzej Matusiak.



Inspiracją dla pokazów multimedialnych na Podzamczu od kilku lat są warszawskie legendy i opowieści. W ubiegłych latach mogliśmy oglądać historie o księciu Niedźwiedziu, Bazyliszku oraz o warszawskich syrenach.



Pokazy specjalne multimedialnej opowieści „Wars i Sawa” będzie można oglądać codziennie do soboty o godz. 21.30.

