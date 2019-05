Dzień Flagi RP. Dołącz do akcji #mojaflaga

„Biało-czerwone to barwy niezwyciężone” – wyśpiewują m.in. kibice, a ten, kto się z tym zgadza ma idealną okazję, by w Dniu Flagi wywiesić barwy narodowe. Biuro Programu „Niepodległa” zachęca, by zrobić sobie zdjęcie z flagą i opublikować je w mediach społecznościowych z hasztagami #mojaflaga i #niepodległa.

– Chcemy, żeby każdy, kto wywiesza flagę, zrobił sobie zdjęcie i na swoim profilu na Youtubie, Facebooku, Instagramie, Twitterze je umieścił wraz z hasztagiem mojaflaga, jeżeli oznaczy to jeszcze hasztagiem niepodległa to będzie to dla nas wielka przyjemność, bo będziemy mogli pokazywać, że Polacy rzeczywiście się angażują – mówił rzecznik prasowy Biura Programu Niepodległa Kamil Wnuk.



Trzeba przypomnieć, że istnieją pewne zasady dotyczące wywieszania flag. Po pierwsze, nie możemy na swoich domach stawiać masztów, a na tych masztach wieszać flagi, bo jest to zarezerwowane dla instytucji publicznych, ale taki maszt możemy postawić przed naszym domem np. w ogrodzie.



Flaga nie może także dotykać ziemi czy wpadać do kałuży. Na fladze nie wolno umieszczać żadnych napisów, ponieważ jest to zabronione.

Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.