Tajemnicza formacja na księżycu Saturna. „Nie potrafimy tego wyjaśnić”

Tytan, największy księżyc Saturna nie przestaje zaskakiwać naukowców. Większość jego powierzchni jest pokryta opadającym nań materiałem organicznym. Teraz okazało się, że w pobliżu równika istnieje także długi na około 6,3 tys. km pas lodu.

„Nie koreluje on ani z topografią, ani budową pod powierzchnią. W innych regionach Tytana bogate w lód obszary występują tylko w kraterach, albo zostają odkryte wskutek erozji, co wskazuje na kriowulkanizm” – stwierdziła Caitlin Griffith i jej koledzy z University of Arizona w publikacji dla „Nature Astronomy”.



Tytan posiada oceany metanu oraz grubą atmosferę pełną organicznych molekuł, która ogranicza możliwość oglądania powierzchni księżyca. Amerykańscy badacze wykorzystali dane zebrane przez sondę Cassini do poszukiwania lodu.



Ilość lodu na powierzchni księżyca zaskoczyła naukowców, którzy tego zjawiska nie potrafią wyjaśnić – wskazał portal KopalniaWiedzy.pl. Dotąd uważano, że taka wielka lodowa struktura powinna być ukryta pod setkami metrów osadów.



– Możliwe, że widzimy coś, z czasów, gdy Tytan był zupełnie inny – zastanawia się Griffith, która ocenia, że lód prawdopodobnie występuje na klifach odsłoniętych przez erozję, a nie na płaskim terenie. Niewykluczone, że odkryty pas lodu jest dowodem, że w przeszłości powierzchnia tego nieaktywnego geologicznie księżyca się przemieszczała.

źródło: Kopalniawiedzy.pl

Tytan to jedyny księżyc w Układzie Słonecznym posiadający gęstą atmosferę, w której zachodzą skomplikowane zjawiska pogodowe. To również jedyne ciało poza Ziemią, na powierzchni którego odkryto powierzchniowe zbiorniki cieczy – jeziora. Nie wypełnia ich jednak woda, ale ciekły metan.