Na rowerzystę spadło drzewo podcięte przez bobry

Na polskiego rowerzystę, który przemierzał szlak rowerowy wzdłuż przełomu Dunajca po słowackiej stronie, spadło podcięte przez bobry drzewo. 39-latek z urazami barku na pokładzie śmigłowca trafił do szpitala w Popradzie – poinformowali słowaccy ratownicy górscy.

Ratownicy Horskiej Zachrannej Służby (odpowiednik polskiego GOPR) przekazali w środę polskim ratownikom z Podhalańskiej Grupy GOPR sprzęt turystyczny należący do 39-latka i jego kompletnie zniszczony rower. Ratownicy GOPR zaopiekowali się także jego rodziną.



Droga Pienińska to popularny turystyczny szlak łączący atrakcje przełomu Dunajca. Ciągnie się na pograniczu Polski i Słowacji przez 9 km od Sromowiec przez Czerwony Klasztor do Szczawnicy.





