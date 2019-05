Mazurek beszta Sikorskiego za wpis o Pawłowicz: epidemia prostactwa w Platformie

„Kierwiński, Smogorzewski, Nitras teraz Sikorski to już epidemia prostactwa” – napisała na Twitterze Beata Mazurek. Rzeczniczka PiS odniosła się do wcześniejszego wpisu b. ministra dyplomacji. Radosław Sikorski nazwał w nim posłankę PiS Krystynę Pawłowicz „wariatką”.

„Kierwiński, Smogorzewski, Nitras teraz Sikorski to już epidemia prostactwa. Obrażanie kobiet świadczy o złym wychowaniu. Megalomania, awantury, insynuacje to już codzienność Platformy. Kompromitacja goni kompromitację i tylko tyle potrafią zaproponować Polakom” – tweetuje w środę Beata Mazurek.



Wymianę twitterowych przytyków wywołał wpis Sikorskiego, który za rządów Donalda Tuska stał na czele MSZ-u. B. szef polskiej dyplomacji zwierzył się, że nowy cesarz Japonii Naruhito jest jego „kolegą z roku”. Sikorski – podobnie jak nowy japoński monarcha – studiował na uniwersytecie w Oxfordzie.



Wyznanie Sikorskiego postanowiła skomentować Pawłowicz. Posłanka PiS napisała, że Sikorski „zawsze chce błyszczeć cudzym blaskiem”, a „stanie obok studenta z Japonii nie czyni go prawie cesarzem”. Powołując się na doniesienia medialne, wypomniała też politykowi opozycji próbę uzyskania dotacji z publicznych pieniędzy na remont dworu w Chobielinie.

źródło: tt

„Cesarz nie wyłudzałyby publicznych pieniędzy na remont swej chałupy” – napisała Pawłowicz.„Bujaj się, wariatko” – odpowiedział polityk, który startuje teraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej i jest „jedynką” w regionie kujawsko-pomorskim. O próbie uzyskania dotacji przez Sikorskiego na remont dworu w Chobielinie i odmownej decyzji ze strony kujawsko-pomorskiego urzędu marszałkowskiego informowała Wirtualna Polska.