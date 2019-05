Premier: Spierajmy się, ale nie podważajmy naszej pozycji w Europie

– Apeluję do wszystkich sił politycznych: spierajmy się, ale nie podważajmy naszej pozycji w Europie, nie podważajmy polskiej racji stanu, naszego prawa do wolności i solidarności – mówił premier Mateusz Morawiecki w telewizyjnym orędziu 1 maja, w 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Szef rządu zwrócił uwagę, że UE, wcześniej jako Europejska Wspólnota Gospodarcza powstała, aby po II wojnie światowej wprowadzić w Europie pokój. – Aby wszystkie narody ze sobą współpracowały i aby były sobie równe. Polacy, Niemcy, Czesi, Francuzi, Słowacy czy Włosi. Wszyscy obywatele zjednoczonej Europy zasługują na takie same szanse – zauważył.



– Europa bez egoizmów i Europa solidarna jest lepsza niż Europa dwóch prędkości; Europa stawiająca na wartości rodzinne jest bezpieczniejsza i bardziej przyjazna niż Europa rewolucji i eksperymentów kulturowych – argumentował w orędziu premier.



Mateusz Morawiecki przekonywał, że z jego rozmów z przywódcami unijnych państw wynika, iż polskie stanowisko jest coraz lepiej rozumiane w Europie. Dowodzą tego, według szefa rządu, nowe europejskie sojusze, szczególnie w ramach grupy V4 i Trójmorza. – Znajdujemy poparcie dla strategicznych projektów, jak rozbudowa gazoportu w Świnoujściu czy gazociąg bałtycki – mówił.

Premier podkreślił, że w ciągu ostatnich 30 lat dokonaliśmy trzech wielkich rzeczy: obaliliśmy komunizm, wstąpiliśmy do NATO i weszliśmy do Unii Europejskiej. – Nie byłoby historii Europy bez polskich sukcesów i poświęceń – podkreślił.



– Teraz, razem walczmy o naszą przyszłość. Apeluję do wszystkich sił politycznych – spierajmy się, bo taka jest istota demokracji, ale nie podważajmy naszej pozycji w Europie. Nie podważajmy polskiej racji stanu, naszego prawa do wolności i solidarności – mówił.



Morawiecki nawiązał też do szczytu Together for Europe – High Level Summit, który odbył się w środę w Warszawie. Uczestniczyli w nim szefowie rządów krajów, które od 2004 r. weszły do UE. – Cieszę się, że możemy świętować tę 15. rocznicę w Warszawie z przywódcami państw, które wraz z Polską dołączyły wtedy do wspólnoty. Razem będziemy walczyć o Unię, która chroni najsłabszych, wspiera kreatywność, pozwala na realizację marzeń i która gwarantuje wolność: wolność gospodarczą, wolność słowa, wolność od biedy i wykluczenia oraz wolność indywidualną – zadeklarował.



– Ale przede wszystkim pracujmy nad tym, aby wspaniała idea, której celem był pokój i dobrobyt, była wspólną przyszłością Polski i całej Europy – zaapelował szef rządu.