Zagadkowa substancja w sądzie. Skazany w stanie krytycznym

Do dramatycznych wydarzeń doszło w poniedziałek w londyńskim sądzie. 54-letni mężczyzna, który właśnie usłyszał wyrok za oszustwa, wypił niezidentyfikowaną substancję. Nie jest jasne, czy się nią również nie polał. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Poszkodowana została także policjantka.

54-letni Marc Marshall, skazany za oszustwa przez londyński sąd (Inner London Crown Court), odniósł ciężkie obrażenia – informuje cnn.com, powołując się na brytyjskie media. Wiadomość potwierdziła policja. Ranna funkcjonariuszka opuściła już szpital.



Służby medyczne podały, że w związku z wydarzeniem wdrożono szczególne środki bezpieczeństwa. Portal przypomina, że w brytyjskich sądach obowiązuje zakaz wnoszenia wszelkich płynów i napojów. Jeśli jest otwarty albo w plastikowej butelce, właściciel jest proszony o wypicie małej porcji, co ma wykluczyć wnoszenie płynów szkodliwych.



Na niepublikowanych nagraniach z monitoringu – pisze cnn.com – widać, jak Marshall bierze butelkę do ust.