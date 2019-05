Zajechał drogę kierowcy, który miał jechać za wolno. Cudem nikt nie zginął [WIDEO]

41-letni kierowca z powiatu gliwickiego zdenerwował się zbyt wolną, jego zdaniem, jazdą innego uczestnika ruchu. Zajechał mu więc drogę, czym niemal doprowadził do karambolu.

Do zdarzenia doszło na Drogowej Trasie Średnicowej w Gliwicach, przed wjazdem do tunelu. Śląska policja wskazuje, że samozwańczy „szeryf” wyprzedził samochód, którego kierowcę chciał samodzielnie „zdyscyplinować”. W tym celu zajechał mu drogę i nie bacząc na przepisy oraz zdrowy rozsądek zatrzymał swój pojazd na środkowym pasie.



Na nagraniu z monitoringu widać, że prowadzący autobus ratował się gwałtownym manewrem, podobnie jak kierowca toyoty.



Gliwiccy policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie 41-letniego kierowcy, który doprowadził do zagrożenia na drodze, zatrzymanie mu uprawnień i skierowanie go na badania lekarskie.

