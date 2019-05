Zbyt męska dla kobiet. Czy to koniec dominacji Caster Semenyi?

Jeśli Caster Semenya chce rywalizować z kobietami, musi obniżyć poziom testosteronu – zdecydował w środę Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie. Sprawa od lat budzi kontrowersje i... budzić nie przestanie. Reprezentantka RPA zapowiedziała już kolejne apelacje.

– Koleżanki mają bardzo wysoki poziom testosteronu, zbliżony do męskiego, stąd ich wygląd i wyniki. Semenya jest w tym sezonie nie do pobicia i jeżeli władze światowej federacji lekkoatletycznej nic z tym nie zrobią, wciąż będzie nie do pokonania – piąte miejsce w olimpijskim finale nie brzmi jak koniec świata, ale Joanna Jóźwik miała nadzieję na więcej.







– Szłam na stadion za Margaret Wambui, która jest trzy razy większa ode mnie. Co ja mam myśleć? Ona ma wielką łydkę, wielką stopę... Jeden jej krok to moje trzy – narzekała Polka. – Tacy ludzie nie powinni z nami biegać! Dla mnie to nie jest kobieta. To mężczyzna – wtórowała jej Włoszka Elisa Cusma.

Olimpijskie podium w Rio de Janeiro budziło sporo wątpliwości… (fot. Getty Images)

Rzeczywiście: Caster Semenya z RPA, Francine Miyonsaba z Burundi i Kenijka Margaret Wambui, medalistki biegu na 800 metrów, wyróżniały się wśród konkurentek. Choć urodziły się kobietami i wychowywane były jak kobiety, cierpią na hiperandrogenizm, czyli nadprodukcję testosteronu. Są większe, bardziej umięśnione i lepiej predestynowane do biegania niż większość „zwykłych” kobiet. Trudno nazywać je „mężczyznami”, ale w klasycznym podziale płci nie ma dla nich dobrego miejsca.







Posługując się nauką: naturalny poziom testosteronu u pań utrzymuje się na poziomie pomiędzy 0,35 a 1,79 nanomoli na litr krwi. U panów: 10 do 35 nmol/l, gdzie średnia wynosi około 20. Semenya i jej podobne osiągają górną granicę... męską.

Słowa Polki, wypowiedziane niedługo po dotarciu na metę, były krzykiem rozpaczy i wołaniem o pomoc jednocześnie.







Wołaniem, które wreszcie zostało wysłuchane. Decyzją Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), kobiety z naturalnie podwyższonym poziomem testosteronu zmuszone będą go obniżać – chirurgicznie lub farmakologicznie. Oczywiście jeśli planują dalej startować.







Co to oznacza? „Próbkę” mieliśmy już przed kilkoma laty. W 2011 roku władze IAAF (a kilkanaście miesięcy później również Międzynarodowy Komitet Olimpijski) podjęły pierwsze działania na rzecz ograniczenia dominacji biegaczek z hyperandrogenizmem. Te, by brać udział w zawodach, przez sześć miesięcy przed występem musiały utrzymywać poziom testosteronu w okolicach maksymalnie 5 nmol/l (nowy limit jest taki sam).







Ograniczenia doprowadziły do nagłego spadku formy biegaczki z RPA, która podczas mistrzostw świata w Pekinie (2015) zajęła... ostatnie miejsce w półfinale. Osiągnięcia Miyonsaby czy Wambui również drastycznie się obniżyły.







Głośno walczyć o sprawę jednak nie zamierzały, najpewniej zawstydzone swoim „problemem”. Zrobiła to dopiero nastoletnia wówczas Hinduska, Dutee Chand. – Jestem jaka jestem. Dlaczego mam poddawać się leczeniu, skoro wszystkie te cechy występują u mnie naturalnie? Nie mam na to wpływu – żaliła się, składając odwołanie do CAS.







Złożony z ekspertów medycznych panel zawiesił regulacje IAAF, tłumacząc decyzję „brakiem wystarczających dowodów na to, że podwyższony poziom testosteronu wpływa korzystnie na wyniki sportowe”.

Mądre głowy debatowały latami, a najlepszych argumentów przeciwko Semenyi dostarczyła... ona sama. W dwudziestu ośmiu startach pomiędzy 2013 a 2015 rokiem, Afrykanerce tylko dwa razy udało się przebiec 800 metrów w czasie poniżej dwóch minut. Wcześniej robiła to regularnie (w 2009 roku zdobyła mistrzostwo świata z czasem 1:55:35), robiła też później: po zniesieniu regulacji IAAF, w 2016 roku nie tylko triumfowała na igrzyskach w Rio (1:55:28), ale i z coraz większym powodzeniem startowała na dwóch innych dystansach – 400 i 1500 metrów. Podczas mistrzostw RPA wygrała trzy wyczerpujące konkurencje w ciągu czterech godzin, dokonując sztuki, która nie udała się przed nią nikomu.







Czy wyższy poziom testosteronu rzeczywiście nie ma wpływu na wyniki sportowe? Z zawodów na zawody, pytanie stawało się coraz bardziej retoryczne...

Sprawa nie jest oczywiście czarno-biała. Wszelka ingerencja w naturę, kuracje hormonalne i inne zabiegi negatywnie oddziałują na zdrowie. Semenya, Miyonsaba i reszta – chcąc rywalizować z kobietami, którymi przecież są i się czują – muszą, w pewnym sensie, narażać życie. Czy to uczciwe? Czy to sprawiedliwe?







Pewnie nie. Z drugiej strony: tysiące biegaczek pokroju Jóźwik mogą trenować latami, poświęcić sportowi wszystko, by ostatecznie i tak nigdy nie osiągnąć poziomu koleżanek z RPA czy Burundi.







Decyzja CAS – jaka by nie była – musiała wzbudzić kontrowersje. „Od dekady IAAF próbuje mnie powstrzymać, ale tak naprawdę tylko mnie to wzmacnia. Będę walczyć. Chcę inspirować młode kobiety i reprezentantki RPA oraz innych krajów” – napisała Semenya w specjalnym oświadczeniu. Na Twitterze pozostawiła fanom tylko wymowny komunikat: “Czasem lepiej nie reagować”. W komentarzach wobec biegaczki posypały się liczne sygnały wsparcia...

Przeciwnicy decyzji Trybunału podkreślają, że sport nie jest i nigdy nie był równy. Młodzi atleci, z bogatych domów, mają większą szansę na zrobienie kariery niż ci, których nie stać nie tylko na usługi trenera, czy korzystanie z przyzwoitej infrastruktury, ale choćby odpowiednie obuwie. Czy to oznacza, że lepiej sytuowani mają zrzec się swoich przywilejów?







Dalej: Michael Phelps urodził się stworzony do pływania, nieproporcjonalnie długi, z sercem pompującym 30 litrów krwi w ciągu minuty i ogromnym płucom, dającym mu przewagę nad resztą stawki.

Michael Phelps ma nienaturalnie krótki tułów względem nóg. Jest stworzony do pływania (fot. Getty Images)

Usain Bolt, latami dominujący na bieżni, zbudowany był w 25 procentach z tzw. superszybkich mięśni, podczas gdy przeciętny człowiek ma ich zaledwie... 2 procent.







Nikt nie zakazuje też startów w biegach długodystansowych Kenijczykom i Etiopczykom, czyli przedstawicielom plemion żyjących na Wyżynie Wschodnioafrykańskiej. To stamtąd pochodzą niemal wszyscy medaliści olimpijscy na dystansach 5, 10 i 42 kilometrów.







Phelpsa, Bolta i im podobnych nazywa się zwykle „nadludźmi” czy „superatletami”. Semenyę – w najlepszym przypadku – „babochłopem”. Dlaczego genetyczne wsparcie dla jednych ma być błogosławieństwem, a dla innych przekleństwem?







O to Semenya będzie teraz pytać na forum Europejskiego Trybunału Człowieka w Strasburgu. Jak przekonuje – sama wygrała w sporcie już wszystko, teraz walczy o „przyszłe pokolenia…”.