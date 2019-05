LOT z kolejnym dreamlinerem. „Umożliwi uruchomienie kolejnych połączeń”

Najnowszy Boeing 787-9 Dreamliner w barwach PLL LOT przyleciał w środę na warszawskie Lotnisko Chopina prosto z fabryki w Everett w Stanach Zjednoczonych. To piąty dreamliner w wersji 9 i trzynasty we flocie LOT-u.

Rzecznik spółki Adrian Kubicki poinformował, że Boeing 787-9 wylądował w Warszawie po godzinie 13.30. – Przylot kolejnego dreamlinera umożliwi spółce uruchomienie kolejnych połączeń, w tym m.in. do Miami, którego inauguracja odbędzie się 1 czerwca tego roku – powiedział Kubicki.



Boeing 787-9 Dreamliner może zabrać na pokład 294 pasażerów: 24 w klasie biznes, 21 w premium economy i 249 w klasie ekonomicznej. Jego mniejsza wersja, czyli B787-8, na pokład zabiera 252 pasażerów. LOT ma osiem B787-8.



Nowy dreamliner ma prawie 63 metry długości, czyli jest o ponad sześć metrów dłuższy od B787-8 używanych przez LOT. Zasięg nowego dreamlinera w wersji dla polskiego przewoźnika to ponad 13 350 km, o około 700 km więcej niż podstawowy B787-8.



Do końca roku spółka spodziewa się odebrać jeszcze dwa dreamlinery w wersji 9, w sumie LOT będzie miał 15 dreamlinerów w swojej flocie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W ubiegłym roku przewoźnik przewiózł ponad 8,9 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W tym roku planuje przekroczyć 10 mln przewiezionych osób. LOT oferuje ponad 100 rozkładowych połączeń na trzech kontynentach.