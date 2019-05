Iker Casillas miał zawał serca. Klub FC Porto wydał oświadczenie

Znany hiszpański bramkarz Iker Casillas, który broni barw FC Porto, miał atak serca – poinformowały portugalskie media. Życiu prawie 38-letniego piłkarza, mającego w dorobku m.in. mistrzostwo świata i dwa tytuły mistrza Europy, nie zagraża niebezpieczeństwo. Klub oświadczył, że jego stan jest stabilny.

Zawodnik poczuł się źle podczas porannego treningu drużyny Sergio Conceição. Casillas został przyjęty w trybie pilnym do jednego ze szpitali w Porto. Media podały, że najpewniej doznał zawału.



Po południu klub potwierdził te informacje. „Casillas doznał ostrego zawału mięśnia sercowego podczas porannej sesji treningowej. Zajęcia zostały momentalnie przerwane, by udzielić pomocy bramkarzowi. Obecnie znajduje się on w szpitalu w Porto. Jego stan jest stabilny, a problem z sercem został rozwiązany” - napisano w oświadczeniu władz FC Porto.



Doświadczony Hiszpan, któremu wykonano cewnikowanie serca, w tym sezonie już nie zagra. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie mógł wrócić na murawę. Niedawno podpisał nową umowę z klubem, która obowiązuje do 30 czerwca 2020 roku.



Iker Casillas występuje w FC Porto od 2015 roku. W latach 1999-2015 był zawodnikiem Realu Madryt, z którym m.in. pięć razy triumfował w lidze hiszpańskiej i trzy razy w Lidze Mistrzów. Z drużyną narodową wygrał mundial w 2010 roku oraz mistrzostwo Europy w 2008 i 2012 roku.







Po 31 kolejkach portugalskiej ekstraklasy Porto zajmuje drugie miejsce w portugalskiej ekstraklasie i traci dwa punkty do Benfiki Lizbona.

