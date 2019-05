Cristiano Ronaldo kupił najdroższy samochód świata

Kto bogatemu zabroni. Cristiano Ronaldo kupił jedyny wyprodukowany egzemplarz auta Bugatti La Voiture Noire. Gwiazdor Juventusu Turyn musiał głębiej sięgnąć do kieszeni. Koszt samochodu to bowiem to 16,7 mln euro.

Portugalczyk lubi szybkie i drogie auta. W przeszłości miał już kilka modeli marek Ferrari oraz Lamborghini, a także Bugatti Veyrona. Teraz kupił sobie najnowsze dzieło legendarnej marki – jedyny wyprodukowany egzemplarz La Voiture Noire, do którego powstania inspiracją był przedwojenny model Bugatti Type 57 SC Atlantic.



Pokryte czarnym lakierem auto zostało zaprezentowane w marcu na targach w Genewie. Jego dane techniczne robią piorunujące wrażenie. Pod maską znajduje się 16-cylindrowy silnik o pojemności 8 litrów i mocy 1500 KM. Generuje on niebotyczne 1600 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Pozwala to rozpędzić auto do 420 km/godz., zaś przyspieszenie od 0 do 100 km/godz. zajmuje poniżej 2,5 sekundy.



Auto wyceniono na 11 mln euro, po opłaceniu wszystkich podatków kosztuje 16,7 mln euro, czyli niemal 72 mln zł. Na biednego jednak nie trafiło. Tylko w ubiegłym roku kolega klubowy Wojciecha Szczęsnego zarobił około 30 mln euro.

#wieszwiecej Polub nas