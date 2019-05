Po 80 latach rodzina odnalazła chłopca zaginionego w wojnie domowej

Dzięki determinacji rodziny z Katalonii oraz grupie naukowców udało się odnaleźć mężczyznę, który jako pięcioletni chłopiec stracił pamięć i zaginął podczas hiszpańskiej wojny domowej. On również przez blisko 80 lat za pośrednictwem historyków i urzędników szukał swoich korzeni.

To głównie dzięki determinacji 100–letniej mieszkanki Katalonii, zaginiony przed prawie 80 laty Vicente odnalazł swoją biologiczną rodzinę, którego hiszpańska wojna domowa z lat 1936 – 1939 oddaliła od niej o ponad tysiąc kilometrów.



Kobieta latami pisała listy do różnych instytucji z prośbą o pomoc w poszukiwaniu zaginionego w 1939 r. pięciolatka. Opisała w nich dosyć dokładnie okoliczności zaginięcia jej siostrzeńca.



Rodzina zmarłej już staruszki dopiero przed kilkoma tygodniami zgodziła się na publikację historii poszukiwań chłopca o imieniu Vicente. Pismo naukowe „Forensic Science International” opisując nietypową historię zaginionego w 1939 r. chłopca z Katalonii nazwało jego przypadek „pierwszym na świecie odnalezieniem osoby z amnezją dzięki badaniom genetycznym”.



Naukowiec z Zespołu Identyfikacji Genetycznej na Niezależnym Uniwersytecie w Barcelonie Pere Puig przyznał, że przypadek Vicente okazał się przykładem sukcesu dzięki „determinacji obu stron” – zaginionego oraz jego biologicznej rodziny.

Po śmierci rodziców pięcioletni Vicente trafił w 1939 r. pod opiekę swojego wujostwa w katalońskiej miejscowości Colonia Miaja, gdzie uległ wypadkowi, w wyniku którego stracił pamięć. W ostatnich dniach hiszpańskiej wojny domowej zaopiekowała się nim belgijska rodzina, która zabrała go do swego kraju. Ciotka bezskutecznie poszukiwała chłopca na terenie Hiszpanii.Brak wiedzy o przeszłości motywował całymi latami Vicente do poszukiwania swoich korzeni. Znając zaledwie swoje imię i jeden z członów nazwiska, regularnie pisał listy do hiszpańskich gmin z prośbą o pomoc w odnalezieniu krewnych.

85–letni dziś Vicente odnalazł swoją rodzinę dzięki dwóm urzędniczkom z Bilbao, które zaintrygowane jego historią postanowiły samodzielnie rozwiązać zagadkę zaginięcia Katalończyka. W trakcie poszukiwań dokumentów natrafiły na list, który ciotka chłopca zostawiła przed laty w Narodowym Archiwum Katalonii.



Vicente nie spotkał ciotki, która zmarła krótko przed jego powrotem w rodzinne strony. Pozostał jednak cioteczny brat Valentin, podobny niczym dwie krople wody do zaginionego w czasie hiszpańskiej wojny domowej. Już spotkanie obu seniorów nie pozostawiło złudzeń, że są oni ze sobą spokrewnieni.



„Pobierając krew od obu tych panów w wieku ponad 80 lat, czuliśmy duże emocje. Po dwóch dniach mieliśmy pewność, że są ze sobą spokrewnieni” – podsumował Pere Puig.