Przez strajk część uczniów będzie powtarzać rok. Broniarz: Nauczyciele nie zrobili dzieciom krzywdy

Część uczniów klas maturalnych nie zostanie dopuszczona do matury i będzie musiała powtarzać rok. Chodzi o maturzystów, którzy przez strajk nauczycieli nie zdążyli poprawić ocen. Zdaniem szefa ZNP Sławomira Broniarza to nie jest wina nauczycieli.

Rok szkolny dla uczniów klas w szkołach ponadgimnazjalnych zakończył się 26 kwietnia. Od 27 kwietnia zawieszony jest strajk nauczycieli, który trwał 19 dni.



Chociaż we wszystkich szkołach udało się przeprowadzić klasyfikacje do matury, część uczniów nie została dopuszczona do egzaminów, ponieważ przez strajk nauczycieli nie zdołali poprawić ocen. W związku z tym będą oni musieli powtarzać cały rok.



Prezes ZNP Sławomir Broniarz w rozmowie z portalem Interia.pl stwierdził, że decyzja o zawieszeniu strajku została podjęta w interesie uczniów. – Chodzi o to, aby mogli ich ocenić ich nauczyciele, a nie dyrektor szkoły czy organ prowadzący – powiedział. Przyznał też, że nie wie, ilu uczniów nie zdążyło poprawić swoich ocen.



– Nauczyciele nie zrobili dzieciom krzywdy. Jeżeli komuś groziła „jedynka”, to jego ocena końcowa uwzględniała zaangażowanie w ciągu trzech lat nauki – stwierdził Broniarz.

#wieszwiecej Polub nas