Pożar platformy wiertniczej na Morzu Północnym

Na norweskiej platformie Snorre B znajdującej się na Morzu Północnym wybuchł pożar – poinformowała norweska służba ratownictwa.

Policja poinformowała, że z instalacji dobywał się „ciężki dym”. Operator platformy Equinor (w przeszłości Statoil) potwierdził, że doszło do tekiego zdarzenia.



– Wygląda na to, że sytuacja jest pod kontrolą – powiedział agencji Reutera rzecznik ratunkowego centrum dla południowej Norwegii.



Poinformował, że platforma została zamknięta w marcu w celu przeprowadzenia napraw. Rzecznik dodał, że w momencie pożaru na platformie znajdowało się 121 pracowników, ale na razie nie ma planów ich ewakuacji.



Platforma znajduje się na polu Snorre, z którego wydobyto dotąd 1,929 mld baryłek ropy. Szacuje się, że pozostało na nim około 590 mln baryłek ropy.



Snorre B ma być użytkowana do 1 maja przyszłego roku. Jej bliźniacza platforma oznaczona literą A ma funkcjonować rok dłużej.

