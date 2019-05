Wystawa „Polski gen wolności. 150 lat walk o Niepodległość”

Przed gmachem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego można od środy oglądać wystawę plenerową „Polski gen wolności. 150 lat walk o Niepodległość”. Ekspozycję, która w regionie pokazywana będzie po raz pierwszy, zorganizował poznański oddział IPN.

– Narracja ekspozycji prowadzona jest na planszach dwutorowo, prezentując zarówno wątki historyczne, jak i kulturowe, istotne dla omawianego okresu – tłumaczył kierownik oddziału Mediów i Komunikacji Społecznej WUW Tomasz Stube. – Obie te opowieści przenikają się i pozwalają możliwie szeroko oddać złożoność zagadnień i ukazać je w ciekawych kontekstach – podkreślił.



Dodał, że narracja główna, prezentowana na 22 planszach frontowych, uporządkowana została chronologicznie, z wyszczególnieniem kluczowych wydarzeń historycznych i zjawisk kulturowych.



Twórcy wystawy wskazali, że ekspozycja „prezentuje najważniejsze momenty walk o wolność i polską państwowość począwszy od konfederacji barskiej, poprzez insurekcje, powstania i rewolucje, na I wojnie światowej kończąc. Na planszach tylnych – czerwonych – zaprezentowano zaś biogramy najbardziej emblematycznych postaci, które swoim życiem, walką i pracą przyczyniły się do odzyskania Niepodległości”.

Na każdą z plansz przypada co najmniej jeden biogram, co łącznie daje zbiór blisko 50 biogramów postaci historycznych. Twórcy ekspozycji podkreślają, że odbiorca wystawy „może dowiedzieć się więcej o postaciach powszechnie znanych, takich jak Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Romuald Traugutt czy Józef Piłsudski, ale też poznać losy bohaterów mniej oczywistych, jak ksiądz Brzóska, czy Karol Sienkiewicz”.Dopełnieniem narracji jest oś czasu, która swoim kształtem – jak wskazali twórcy – nawiązuje do łańcucha DNA i zawiera najważniejsze daty wielowątkowej, wielopokoleniowej historii. Wystawę, przygotowaną przez Oddział IPN w Szczecinie, można będzie oglądać przed wejściem głównym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przez trzy najbliższe tygodnie, do 17 maja.