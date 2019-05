„Festiwal Europejski” w 15. rocznicę wejścia Polski do UE

Nauka tańców europejskich, degustacja potraw z różnych rejonów Unii, koncerty i warsztaty dla najmłodszych – takie atrakcje czekają na mieszkańców stolicy i turystów na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. „Festiwal Europejski” zorganizowano z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Dla uczestników Festiwalu zagrała między innymi Orkiestra Dęta Tramwajów Warszawskich. Na zakończenie świętowania, o godzinie 19 na scenie w Multimedialnym Parku Fontann odbędzie koncert z udziałem Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Narodowej pod batutą Krzesimira Dębskiego. Na scenie wystąpią: Kayah, Natalia Nykiel, Stanisław Soyka oraz artyści operowi.



Wydarzenia z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do UE odbywają się także Gdańsku, gdzie zorganizowano wspólne śpiewanie hymnu Polski i Unii Europejskiej i koncert „Zjednoczeni w różnorodności – 15 lat Polski w UE”, i w wielu innych polskich miastach.

źródło: IAR

1 maja 2004 roku Polska wraz z 9 innymi krajami dołączyła do Unii Europejskiej. Grono członków Wspólnoty powiększyło się wówczas z 15 do 25. Było to największe w historii rozszerzenie tego gremium. Dziś tworzy je 28 krajów, trwają jednak negocjacje dotyczące opuszczenia UE przez Wielką Brytanię.