Kamienie, butelki i gaz na ulicach Paryża

165 osób aresztowano i dokonano 9016 prewencyjnych kontroli w związku z zamieszkami towarzyszącymi obchodom Święta Pracy w Paryżu. Prefektura policji przedstawiła dane do wczesnego popołudnia w środę. W zabezpieczaniu demonstracji uczestniczy ponad 7400 członków sił bezpieczeństwa.

Mimo zwiększonej obecności policji jeszcze przed rozpoczęciem oficjalnej, organizowanej przez związki zawodowe manifestacji doszło do zamieszek.



Według relacji świadków, manifestanci z ruchu „żółtych kamizelek” – którzy co sobotę protestują przeciw polityce gospodarczej prezydenta Emmanuela Macrona – oraz „czarnych bloków” – zamaskowanych, ubranych na czarno anarchistów i członków ugrupowań skrajnej lewicy – próbowali dostać się na czoło oficjalnego pochodu.



Policja, aby ich powstrzymać, użyła gazu łzawiącego. Demonstranci odpowiadali obrzucając siły porządkowe butelkami i kamieniami. W starciach co najmniej jedna osoba została ranna w głowę.



We wtorek Macron podczas sesji rady ministrów powiedział, że domaga się „niezwykle stanowczych” reakcji, gdyby podczas obchodów 1 maja doszło aktów przemocy i wandalizmu, jakich dopuszczają się grupy nazywane „czarnymi blokami”.

