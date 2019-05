Wiceszef KE: UE to nie tylko krowa, którą można wydoić

Oczekujemy większego wkładu Polski w przyszłość UE – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen. Ocenił też, że rozwój gospodarczy Polski jest niezwykły, dzięki członkostwu we Wspólnocie – informuje agencja Reutera.

Unijni premierzy podpisali w Warszawie ważną deklarację „Rządy wszystkich państw członkowskich muszą uczestniczyć w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, na takiej samej zasadzie oraz w duchu lojalnej... zobacz więcej

– UE nie jest tylko maszyną z pieniędzmi, krową, którą można wydoić. Oczekujemy większego wkładu Polski w przyszłość Unii – powiedział Katainen w Warszawie, cytowany przez agencję Reutera. Wypowiedź ta padła przed odbywającym się w środę w stolicy szczytem z okazji obchodów 15. rocznicy rozszerzenia UE.



Komisarz ocenił, że „rozwój gospodarczy Polski jest niezwykły”, dzięki członkostwu kraju we Wspólnocie, z której kraj ten dostał ponad 100 mld euro.



Zastrzegł jednak, że Polska sama stawia się w słabszej pozycji z powodu konfliktu z Brukselą w kwestii rządów prawa. Choć Katainen zauważył, że uruchomiona wobec Polski procedura z art. 7 unijnego traktatu teoretycznie mogłaby doprowadzić do pozbawienia kraju prawa głosu w UE, to przyznał, że na razie proces ten wywołał nieznaczną tylko odpowiedź Warszawy – pisze agencja Reuter.



– Obecna sytuacja nie jest dobra, ponieważ mieliśmy w Polsce procedurę z artykułu 7., ale niestety nic się nie wydarzyło – powiedział komisarz. – Konsultacje nie działają i spowodowały różne problemy w innych państwach członkowskich – dodał.



Komisja Europejska rozpoczęła procedurę z art. 7 wobec Polski pod koniec 2017 r. w związku ze zmianami w sądownictwie. Od tego czasu władze w Warszawie wycofały się z kwestionowanych zmian; w Radzie ds. Ogólnych odbyły się w tej sprawie trzy wysłuchania oraz kilka dyskusji w ramach punktu informacyjnego.



Jednocześnie fiński polityki ocenił, że Polska jest gotowa na wejście do strefy euro. – Polska to ostrożny kraj pod względem fiskalnym i wiele by skorzystał na członkostwie w strefie euro – powiedział.



Katainen jest gościem odbywającego się w środę na Zamku Królewskim w stolicy szczytu 13 państw, które dołączyły do Unii Europejskiej w minionych 15 latach. Together for Europe – High Level Summit wspomina obchody rozszerzenia UE z 2004 r., gdy do Wspólnoty przystąpiła również Polska. W spotkaniu biorą udział m.in. szefowie rządów państw europejskich.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, Agencja Reutera

1 maja 2004 r. do UE dołączyło dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. W roku 2007 roku do wspólnoty dołączyły Rumunia i Bułgaria, a w 2013 roku – Chorwacja.