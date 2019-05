Pompeo: działania militarne w Wenezueli są możliwe

Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo stwierdził, że Stany Zjednoczone są przygotowane do podjęcia działań wojskowych, aby powstrzymać trwające zawirowania w Wenezueli. Pompeo powiedział o tym podczas wywiadu dla Fox Business Network.

– Działania militarne są możliwe. Jeśli będą one konieczne, to Stany Zjednoczone zrobią to – powiedział Pompeo. Dodał, że jego kraj woli jednak pokojowe przekazanie władzy w Wenezueli.



We wtorek w centrum stolicy Wenezueli, Caracas, doszło do starć pomiędzy funkcjonariuszami sił bezpieczeństwa a uczestnikami demonstracji, którzy wspierają lidera opozycji Juana Guaido. Zapowiadał on także kolejne demonstracje przeciwko rządom Nicolasa Maduro.



W styczniu Juan Guaido ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju. Został uznany za przywódcę Wenezueli przez Stany Zjednoczone i ponad 50 innych państw.

#wieszwiecej Polub nas