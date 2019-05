Assange usłyszał w Londynie wyrok 50 tygodni więzienia

Sąd w Londynie wymierzył w środę założycielowi demaskatorskiego portalu WikiLeaks Julianowi Assange'owi karę 50 tygodni więzienia za zlekceważenia wezwania do stawienia się w sądzie w 2012 r. – podaje agencja Reutera.

Sąd uznał Assange'a za winnego tego przestępstwa już 11 kwietnia. Na środowym posiedzeniu sądu ogłoszono wyrok.



Założyciel serwisu WikiLeaks, który od siedmiu lat przebywał w ambasadzie Ekwadoru w Londynie, został aresztowany 11 kwietnia. Jak poinformowano, powodem zatrzymania był nie tylko zarzut zlekceważenia wezwania do stawienia się w sądzie, ale też amerykański wniosek o ekstradycję.



Policjanci mogli zatrzymać Australijczyka dzięki temu, że władze Ekwadoru podjęły decyzję o wycofaniu udzielonego mu azylu politycznego i pozwoliły funkcjonariuszom na wejście na teren placówki dyplomatycznej. Opublikowane przez media zdjęcia pokazały jednak, że konieczne było wyprowadzenie mężczyzny z budynku siłą.

46-letni Assange ukrywał się w ekwadorskiej placówce dyplomatycznej przed brytyjską policją, która chciała go aresztować za zlekceważenie wezwania do stawienia się w sądzie 29 czerwca 2012 roku. Wezwanie to dotyczyło wydanego przez Szwecję w 2010 roku międzynarodowego nakazu aresztowania w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne i gwałt.



Szwedzcy śledczy zrezygnowali później z prowadzenia tego postępowania, ale szef WikiLeaks nadal pozostawał w ambasadzie Ekwadoru. Jego prawnicy argumentowali, że mógłby zostać wydany władzom USA w związku z ujawnianymi przez WikiLeaks tajnymi amerykańskimi dokumentami dotyczącymi wojska i dyplomacji. Był to największy wyciek informacji w historii USA.



W amerykańskim wniosku ekstradycyjnym Assange został oskarżony o to, że współpracował z byłym analitykiem amerykańskiego wywiadu wojskowego Chelsea Manningiem przy kradzieży i publikacji tajnych dokumentów Departamentu Obrony USA, dotyczących wojny w Iraku i Afganistanie oraz korespondencji dyplomatycznej. Oczekuje się, że Departament Sprawiedliwości postawi dodatkowe zarzuty.