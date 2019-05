Zarzuty dla 45-latka, który brutalnie pobił w tramwaju starszego mężczyznę

Zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej usłyszał 45-letni mężczyzna, który w Bydgoszczy w tramwaju zaatakował i pobił starszego mężczyznę – poinformował st. asp. Piotr Duziak z zespołu prasowego kujawsko-pomorskiej policji.

„Troglodyta, który przy bierności innych pasażerów, pobił starszego mężczyznę” – skomentował na Twitterze policyjną informację minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński.



Do zdarzenia doszło w sobotę. Film z zajścia przez pewien czas był dostępny w internecie, a sceny z nagrania opisał „Express Bydgoski”.



„Nagranie zaczyna się w momencie, kiedy między mężczyznami trwa wymiana zdań. Młodszy, postawny ma o coś pretensje do drugiego, starszego. Najpierw strąca mu czapkę z głowy, później krzyczy, by mu nie ubliżał i zaczyna go okładać z otwartej dłoni w twarz. Padają mocne ciosy. (...) Kolejny raz agresja ma miejsce, gdy pobity mężczyzna stoi przy drzwiach wyjściowych. Dochodzi do wymiany zdań. »Nie chciej, żebym wstał...« – mówi ten, który przed chwilą okładał po twarzy. Wstaje, podchodzi, by znowu strącić czapkę z głowy i odwraca się. W tym momencie zostaje kopnięty. Wpada w furię znowu zaczyna okładać, tym razem pięścią” – napisała gazeta.



– Sprawa ta oburzyła wiele osób. Informacja o tym zajściu szybko dotarła do policjantów, którzy natychmiast zajęli się sprawą. Ustalili, kim był pokrzywdzony, a także wytypowali ewentualnego sprawcę. Prokurator zdecydował o ściganiu podejrzanego. 45-letni agresor, zapewne wiedząc, że policjanci za chwilę do niego dotrą, sam zgłosił się do komisariatu – podkreślił st. asp. Duziak.



We wtorek 45-latkowi przedstawiono zarzuty dokonania „chuligańskiego naruszenia nietykalności cielesnej”; mężczyzna poddał się dobrowolnie karze.

źródło: pap

Prokurator zakazał mu zbliżania się do pokrzywdzonego, zdecydował także o nawiązce pieniężnej na rzecz starszego mężczyzny oraz wymierzył 45-latkowi karę grzywny. – To zapewne ostudzi krewkiego agresora – dodał policjant.