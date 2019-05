Sikorski do Pawłowicz: Bujaj się, wariatko

„Bujaj się, wariatko” – tak Radosław Sikorski – były minister spraw zagranicznych w rządzie PO-PSL – zwrócił się do posłanki Prawa i Sprawiedliwości Krystyny Pawłowicz, która napisała, że polityk chce „zawsze błyszczeć cudzym blaskiem”.

Sikorski, który za rządów Donalda Tuska szefował polskiej dyplomacji, zamieścił na Twitterze wpis, w którym oznajmia, iż nowy cesarz Japonii Naruhito jest jego „kolegą z roku”. Przed laty Sikorski – podobnie jak nowy japoński monarcha – studiował na uniwersytecie w Oxfordzie.

Miło, gdy kolega z roku zostaje cesarzem. :) https://t.co/DOLgQwQQKg via @OnetWiadomosci — Radosław Sikorski �������� (@sikorskiradek) 1 maja 2019

Pan zawsze chce błyszczeć cudzym blaskiem...

Stanie na korytarzu obok młodego studenta z Japonii sto lat temu nie czyni dziś z pana „prawie cesarza”...

Cesarz nie wyłudzałyby publicznych pieniędzy na remont swej chałupy...

Sayonara ! — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) 1 maja 2019

Bujaj się, wariatko. — Radosław Sikorski �������� (@sikorskiradek) 1 maja 2019

Do wpisu byłego ministra odniosła się na Twitterze posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. Napisała, że Sikorski „zawsze chce błyszczeć cudzym blaskiem” oraz, że „stanie obok studenta z Japonii nie czyni go prawie cesarzem”.Posłanka wypomniała też politykowi kontrowersyjną sprawę – która wypłynęła ostatnio w mediach, a dotyczyła próby uzyskania przez Sikorskiego dotacji z publicznych pieniędzy na remont jego dworu w Chobielinie.Po słowach krytyki ze strony Pawłowicz, Sikorski obraził posłankę. „Bujaj się, wariatko” – napisał polityk, który startuje teraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej i jest „jedynką” w regionie kujawsko-pomorskim.O próbie uzyskania dotacji przez Sikorskiego na remont dworu w Chobielinie i odmownej decyzji ze strony kujawsko-pomorskiego urzędu marszałkowskiego informowała Wirtualna Polska.

W 2018 r. Sikorski w tamtejszym urzędzie wnioskował o prawie 200 tys. zł – co stanowiłoby 80 proc. kosztów remontu zabytkowego dworu, w którym obecnie mieszka. Pozostałe 20 proc. kosztów miał sfinansować z własnej kieszeni. Chodzi o „prace konserwatorskie w obszarze piwnic i przyziemia dworu w Chobielinie oraz prace ratunkowe więźby dachowej zaatakowanej przez spuszczela pospolitego”.



Jednak urząd marszałkowski zdecydował się odrzucić wniosek Sikorskiego. – Zarząd Województwa w swojej propozycji przedstawionej Sejmikowi Województwa nie rekomendował wniosku o renowację dworu w Chobielinie. Wniosek nie otrzymał również rekomendacji komisji eksperckiej oceniającej wnioski pod względem merytorycznym – poinformowała Monika Butowska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji w urzędzie, cytowana przez portal.

#wieszwiecej Polub nas