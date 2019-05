Premier Morawiecki powitał w Warszawie europejskich przywódców

Od powitania przez premiera Mateusza Morawieckiego szefów rządów i przedstawicieli krajów, które od 2004 r. weszły do Unii Europejskiej, rozpoczął się w środę na Zamku Królewskim w Warszawie szczyt Together for Europe – High Level Summit.

Poza Mateuszem Morawieckim, w spotkaniu uczestniczą też premierzy: Bułgarii – Bojko Borisow, Chorwacji – Andrej Plenković, Czech – Andrej Babisz, Estonii – Juri Ratas, Litwy – Saulius Skvernelis, Malty – Joseph Muscat, Rumunii – Viorica Dancila oraz Węgier – Viktor Orban.



Ponadto na szczyt przybyli: przewodniczący Izby Reprezentantów Republiki Cypryjskiej Demetris Sylluris, szef MSZ Łotwy Edgars Rinkeviczs, wicepremier Słowacji Richard Raszi, wicepremier i szef MSZ Słowenii Miro Cerar, a także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen.



Pierwszym punktem szczytu było powitanie gości przez szefa polskiego rządu. Następnie zaplanowano sesję roboczą oraz roboczy lunch z udziałem przewodniczących delegacji. Po spacerze w ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego oraz premier Rumunii Vioricy Dancili.

źródło: PAP, IAR

1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej dołączyło dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. W roku 2007 roku Wspólnota powiększyła się o Rumunię i Bułgarię, a w 2013 o Chorwację. Unia Europejska liczy obecnie 28 państw, trwają jednak negocjacje dotyczące opuszczenia UE przez Wielką Brytanię.