W szpitalu w miejscowości Brzesko niedaleko Tarnowa doszło we wtorek wieczorem do tragedii. 59-letnia pacjentka placówki wypadła z okna na piątym piętrze. – Kobieta poniosła śmierć na miejscu. Zgłoszenie otrzymaliśmy ok. godz. 17. Na miejscu pracowali funkcjonariusze policji i prokurator. Nie są znane przyczyny tego zdarzenia. Nie wiadomo też, czy brały w nim udział osoby trzecie – poinformowała w rozmowie z portalem tvp.info rzeczniczka brzeskiej policji st. asp. Ewelina Buda.

