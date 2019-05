PFN dziękuje za wspólne lata. Spoty fundacji w dziewięciu krajach UE

Z okazji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej 1 maja ruszyła międzynarodowa kampania wizerunkowa Polskiej Fundacji Narodowej w mediach społecznościowych. Kampania skierowana jest do obywateli dziewięciu krajów, z którymi Polska wstąpiła do UE.

„Kampania skierowana jest do obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej, z którymi Polska 15 lat temu wyruszyła we wspólną podróż budowania europejskiej wspólnoty” – poinformowała Polska Fundacja Narodowa (PFN) w opublikowanym komunikacie. Odbiorcami spotów są Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry i Cypr.



PFN podkreśliła, że kampania jest formą uczczenia przez Polskę 15-letniego wkładu w rozwój europejskiej rodziny, ale też „przypomina o wartościach, jakie stały się podstawą dla uczestnictwa w ogromnym i ważnym projekcie, jakim jest Unia Europejska, a więc przede wszystkim o wzajemnym szacunku, symbolicznie ujętym przez dzieci będące bohaterami spotów”. – Próbujemy się wszyscy razem dogadywać, bawić się i nikogo nie odstawiać na bok – mówi jedna z dziewczynek w spocie.



Polska Fundacja Narodowa chce w ten sposób podziękować wszystkim dziewięciu krajom za 15 wspólnych lat razem w Unii Europejskiej. „Kampania jest formą reakcji na jedną z najważniejszych dat w historii Polski i krajów, do których kieruje spoty. Jest to też jasna deklaracja tożsama z wolą Polaków, że jesteśmy zakorzenieni w Europie i chcemy nieustająco we wspólnocie europejskiej trwać” – czytamy w komunikacie.

#wieszwiecej Polub nas

Spoty – jak zaznaczono – zostały przygotowane w profesjonalnym studio z udziałem dzieci z Polski. Formuła każdego z nich to kilka prostych pytań i „szczere, często zabawne i zaskakujące odpowiedzi najmłodszych”. Do każdego z państw skierowany jest oddzielny spot, w którym dzieci wypowiadają się o poszczególnych krajach. „To pokazanie, że te wspólne lata pozwoliły nam się lepiej poznać, że dużo o sobie wiemy. To także ukłon w ich stronę i forma świętowania” – napisano.

„1 maja 2004 roku był jednym z najważniejszych dni w historii nie tylko naszego kraju, ale także i 9 innych państw, z którymi wspólnie weszliśmy do Unii Europejskiej. Jest to doskonała okazja, aby opowiedzieć o tej ważnej dacie w naszej wspólnej historii. Poprzez udział dzieci w spocie chcieliśmy zagwarantować jego lekkość, naturalność oraz pozytywny odbiór w każdym z krajów” – mówi cytowany w komunikacie wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Robert Lubański.



Kampania potrwa trzy dni; spoty ukazały się na kanałach społecznościowych Polskiej Fundacji Narodowej.