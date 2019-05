Legendarny wenezuelski opozycjonista zwrócił się o azyl w Hiszpanii

Legendarny działacz wenezuelskiej opozycji Leopoldo Lopez zwrócił się wraz z rodziną do ambasady Chile o ochronę. Wieczorem został przetransportowany z rezydencji ambasadora Chile na teren ambasady Hiszpanii, gdzie poprosił o azyl. Informację przekazało MSZ Chile.

48-letni Lopez został aresztowany 18 lutego 2014 roku, kilka dni po antyrządowych protestach studenckich, w których zginęły trzy osoby. Był jednym z organizatorów tamtej demonstracji. We wrześniu 2015 roku został skazany na 13 lat i 9 miesięcy więzienia za podżeganie do antyrządowych protestów. Od 2017 r. przebywał w areszcie domowym.



We wtorek straż przestała pilnować mieszkania opozycjonisty. Jak podała agencja prasowa Merco Press, polityk miał się jakiś czas potem pokazać na ulicach Caracas wraz z Juanem Guaido. Wspólnie z nim miał apelować do wojskowych, by wystąpili przeciw prezydentowi Nicolasowi Maduro.



Następnie wraz z rodziną udał się do ambasady chilijskiej, aby za jej pośrednictwem uzyskać azyl w Hiszpanii. Udzielono mu schronienia w prywatnej rezydencji ambasadora. Wieczorem oddano go pod jurysdykcję legacji Królestwa Hiszpanii.



Lopez nigdy nie krył swego poparcia dla lidera opozycji Juana Guaido, którego wspierał od stycznia, gdy ten ogłosił się tymczasowym prezydentem Wenezueli.

źródło: pap

Jego decyzja o opuszczeniu kraju, choć zbiegła się czasowo z ogłoszeniem przez Guaido mobilizacji przed ostatecznym odsunięciem od władzy Maduro, nie ma charakteru politycznego. Jak zaznaczył na Twitterze szef chilijskiego MSZ, Roberto Ampuero, decyzja polityka jest podyktowana względami osobistymi. Zarówno Lopez, jak i jego żona są potomkami obywateli Hiszpanii i chcą na tej podstawie potwierdzić swą przynależność narodową.48-letni Lopez, ekonomista z wykształcenia, absolwent Uniwersytetu Harvarda i ulubieniec mediów ze względu na swą fotogeniczność, jest liderem prawicowego ugrupowania Voluntad Popular i jednym z najbardziej radykalnych krytyków prezydenta Maduro. W latach 200-2008 był merem miasta Chacao.