Strzelanina na terenie kampusu. Są ofiary

Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w wyniku strzelaniny, do jakiej doszło na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Charlotte. Policja hrabstwa Mecklenburg urządziła obławę.

Lokalna telewizja WSCO-TV, która jako pierwsza poinformowała o wydarzeniu, wskazała, że funkcjonariusze mieli zatrzymać sprawcę. Biuro prasowe policji potwierdziło tę informację, ale nie podało żadnych więcej szczegółów.



Do strzelaniny doszło około godz. 18 czasu lokalnego (północ czasu polskiego) przed głównym budynkiem administracyjnym uniwersytetu tzw. Kennedy Hall.



Władze uczelni opublikowały na Twitterze apel do studentów następującej treści: „Uciekajcie, kryjcie się, walczcie, lecz przede wszystkim zadbajcie o własne bezpieczeństwo!”.



Pospieszna ewakuacja



W mediach społecznościowych opublikowano klip pokazujący pospieszną ewakuację studentów i wykładowców z kampusu. Służby przez ponad dwie godziny sprawdzały budynki.



Według policji napastnikiem był 22-letni student historii uczelni w Charlotte. Nie miał wspólników. Nie wiadomo jaki był motyw sprawcy.



Kondolencje rodzinom ofiar złożyła burmistrz miasta Vi Lyles.



Policja wzmocniła ochronę budynków uniwersyteckich. Na uniwersytecie Karoliny Północnej uczy się ponad 30 tys. studentów. Do strzelaniny doszło w ostatni dzień roku akademickiego.

