Nazistowskie pozdrowienia, mowa nienawiści i homofobia w programie TVN

Skandal w domu „Big Brothera”. Uczestnicy programów zachowują się niemal jak patostreamerzy. W zeszły weekend używali mowy nienawiści ocierającej się o rasizm, do tego hajlowali i kpili z preferencji seksualnych jednego ze współmieszkańców.

Widzowie zwrócili uwagę, że jeden z uczestników, Oleh, zaczepił leżącego na łóżku Kubę i podczas rozmowy zaczął unosić rękę w nazistowskim pozdrowieniu, co rozbawiło obu mężczyzn. Ostro zareagował inny mieszkaniec domu „Big Brothera”. – To „Sieg heil”, to jest brzydkie. Tego nie popieram, nie toleruję i to jest kur… – ocenił.



Również wcześniej uczestnicy programu żartowali, używając rasistowskiego hasła. Podczas dyskusji przy stole Justyna opowiadała o czymś siedzącemu naprzeciwko Igorowi. – I teraz rozbierasz koszulę, (i mówisz) „jestem studentem z Polski” – powiedziała, nawiązując do godła Rzeczpospolitej Polskiej, które Igor ma wytatuowane na lewej piersi. Ten pokazał swój tatuaż i ku uciesze znajomych powiedział: „I’m from Poland. White power”.



„Pedalskie łóżko”



Oburzenie widzów wywołała także reakcja na odejście z domu Łukasza. Część mieszkańców – Jakub, Igor, Oleh, Radek, Magda Zając i Andżelika – kpiła z jego orientacji seksualnej. – Trzeba spalić to pedalskie łóżko! Ej, może Madzia będzie chciała się teraz wyprowadzić z tego pokoju, na łóżko po-pedalskie, po-pedałowe? – zastanawiał się Kuba.



– Tam u was było zawsze duszno. Jak było ciepło, to teraz pewnie jest zimno. Wiesz, dlaczego? – zapytał Oleh. – Tak, bo „ciepłego” nie ma – odpowiedziała niewybrednym żartem Magda Zając, która spała z Łukaszem w mniejszej sypialni.

źródło: WirtualneMedia.pl

Skandaliczne słowa oburzały także niektórych uczestników reality show. Justyna i Kasia zastanawiały się nad natychmiastowym opuszczeniem domu. – Ja nie wierzę, w jakim ja biorę udział programie. To jest dla mnie zbagatelizowanie problemu, ja w to nie wierzę – mówiła Justyna. - W Stanach Zjednoczonych on już by siedział w więzieniu, wiecie o tym? – stwierdziła Kasia.Niepokojące sceny były pokazane na platformie Player.pl. W regularnych odcinkach „Big Brother” i „Big Brother Nocą” na antenie TVN7 nie zostały jednak dotąd pokazane.