Japonia ma nowego cesarza. Rozpoczęła się era „Pięknej harmonii”

Nowym cesarzem Japonii oficjalnie został 59-letni Naruhito. We wtorek abdykował jego ojciec, dotychczasowy monarcha, 85-letni Akihito. Formalnie zmiana na tronie nastąpiła o północy czasu tokijskiego.

Podczas krótkiej ceremonii o abdykacji cesarza poinformował we wtorek premier Shinzo Abe. W swoim pożegnalnym przemówieniu ustępujący monarcha powiedział, że modli się o szczęście i pokój na świecie.



W środę odbyła się kameralna ceremonia. Na znak prawowitej sukcesji przed nowym władcą zostały położone symbole władzy cesarskiej – starożytny miecz, klejnoty i pieczęcie. To pierwszy etap objęcia chryzantemowego tronu. Uroczysta intronizacja odbędzie się 22 października.



Podczas środowej ceremonii Naruhito wyraził wdzięczność wobec ustępującego cesarza za jego pracę przez ostatnie trzy dekady. – Wstępując na tron zobowiązuję się zawsze myśleć o narodzie i, będąc blisko ludzi, wypełniać moją rolę, jako symbol japońskiego państwa i jedności japońskiego narodu, w zgodzie z konstytucją – powiedział cesarz. – Mam szczerą nadzieję na szczęście dla ludzi, dalszy postęp dla kraju i pokój dla świata – dodał.



Zgodnie z tradycją



Choć zgodnie z tradycją w pierwszej części ceremonii na sali nie było żony Naruhito, cesarzowej Masako, po raz pierwszy w historii uroczystość obserwowała kobieta – członkini delegacji premiera Shinzo Abego, Satsuki Katayama – zauważa Reuters. Masako weszła na salę na drugą część ceremonii wraz z innymi dorosłymi kobietami z rodziny cesarskiej.



Akihito był pierwszym japońskim cesarzem, który wstąpił na tron na zasadach dyktowanych przez powojenną, pacyfistyczną japońską konstytucję, która określa jego rolę jako symbol narodu. Poprzedni cesarz Hirohito, w imię którego japońskie wojsko walczyło w II wojnie światowej, uznawany był za żyjące bóstwo.



Wraz z ustąpieniem Akihito w Japonii zakończyła się era Heisei, co oznacza „Pokój wszędzie”. Z chwilą objęcia tronu przez Naruhito rozpoczęła się era Reiwa, to znaczy „Piękna harmonia”.

Trzy lata temu Akihito zasugerował, że zamierza abdykować. Wyraził wówczas obawy, że z powodu wieku i stanu zdrowia trudno mu będzie pełnić obowiązki. Monarcha miał operowane serce. Przeszedł też leczenie raka prostaty.Akihito był cesarzem 30 lat. Tron objął po śmierci swojego ojca, cesarza Hirohito. Po raz ostatni cesarz Japonii abdykował w 1817 roku, czyli ponad 200 lat temu.