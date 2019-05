Berlusconi przeszedł kolejną operację, tym razem jelit

Były premier Włoch Silvio Berlusconi przeszedł we wtorek operację z powodu niedrożności jelit. Jego ugrupowanie Forza Italia zapewnia, że 82-letni polityk czuje się dobrze po zabiegu operacyjnym i w najbliższych dniach opuści szpital.

Berlusconi poddany pilnej operacji Były premier Włoch Silvio Berlusconi przeszedł pilną operację przepukliny pachwinowej – podały źródła w jego partii, Forza Italia. Zabieg... zobacz więcej

Berlusconi trafił do szpitala w dniu, gdy miał zaprezentować listy kandydatów swej partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Początkowo informowano o ostrym ataku kolki nerkowej i o tym, że polityk weźmie udział w prezentacji kandydatów po zakończeniu badań lekarskich.



Ostatecznie jednak zapadła decyzja o tym, że pozostanie w szpitalu w Mediolanie, w którym przebywał już kilka razy w minionych latach. Wieczorem został poddany zabiegowi chirurgicznemu, który – jak zapewniono – przebiegł prawidłowo.



W marcu polityk przeszedł pilną operację przepukliny pachwinowej.



Berlusconi po kilkuletniej przerwie, spowodowanej wyrokiem sądowym za oszustwa podatkowe w jego telewizji i kłopotami ze zdrowiem, od ponad roku jest ponownie bardzo aktywny politycznie. Kandyduje w wyborach do Parlamentu Europejskiego.



Miliarder i właściciel imperium medialnego Mediaset był premierem Włoch w latach 1994-95 2001-06 i 2008-11. Przez lata ciągnęło się za nim wiele skandali, m.in. oskarżenia o korupcje oraz wyroki za seks z nieletnią i nadużywanie władzy.

