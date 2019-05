Muzyka Chopina rozbrzmiała w Berlinie. Uczczono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Z inicjatywy ambasadora RP w Niemczech Andrzeja Przyłębskiego oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w polskiej ambasadzie w Berlinie odbył się koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odczytywano także fragmenty pierwszej w Europie nowoczesnej ustawy zasadniczej.

Na spotkanie przybyli goście ze świata polityki, dyplomacji, prawa, kultury, a także niemieckiego MSZ. Zaproszenie na koncert przyjął również nowo mianowany ambasador Republiki Litewskiej w Niemczech Darius Jonas Semaska.



Przybyli goście wysłuchali utworów znanych polskich kompozytorów: Fryderyka Chopina, Ignacego Jana Paderewskiego, a na zakończenie poloneza Michała Ogińskiego. Muzyce towarzyszyło odczytanie wybranych fragmentów Konstytucji 3 Maja w języku niemieckim.



Podczas spotkania ambasador Przyłębski podkreślił, że bardzo pozytywną tendencją jest wspólne świętowanie przez Polskę i Litwę tego ważnego wydarzenia historycznego, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Dodał, że 2 maja w Wilnie odbędzie się konferencja z okazji wspomnianego święta, na którą prezydent Litwy Dalia Grybauskaite zaprosiła prezes TK i ambasadora RP w Berlinie.

źródło: pap

– W dyskusji o praworządności w Polsce zarzuca się nam, że nie posiadamy mocnych tradycji demokratycznych, a to właśnie Rzeczpospolita jako pierwszy kraj w Europie uchwaliła akt normatywny, powszechnie obowiązujący, jakim była Konstytucja 3 Maja. Wydawać by się mogło, że jest to wiedza powszechna, a okazuje się, że nawet w niemieckich środowiskach prawniczych fakt ten jest mało znany – mówił Przyłębski.